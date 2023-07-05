Altın alırken ‘ayar’ oyununa dikkat! Altında büyük oyun!​​​​​​​

Yatırım yapmak isteyenler, tercihlerini altından yana kullanmak istediklerinde, altın yatırımında yeterince bilinçli olunması gerekiyor. Bu aşamada detaylara dikkat edilmediği takdirde her hangi bir kar sağlanmadığı aksine zarar edildiği ortaya çıkıyor.

Öncelikli olarak güvenlik unsurlarından emin olunmalı. Satın alınacak altının üzerinde yer alan ayar, imalatını yapan firmanın damgası veyahut markası ve patentinin olup olmadığına bakılması gerekiyor.

Atasay ve Nazir Kuyumculuk sahibi Burcu Kayser Sarıçiçek ve Serhat Sarıçiçek altın alımında dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi verdiler.

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Sarıçiçek Çifti Yaptıkları Açıklamada Vatandaşları Uyardılar.

Yapılan açıklamada; "Altın almak istediğinizde öğrenmeniz gereken seçeneklerden en önemlisi altının ağırlığıdır. Ağrılığı, gramının fiyatının ne kadar olduğu ve gram işçiliğinin ne olduğunu da öğrenmelisiniz. Hatta bu aşamada siz de yapılan hesabı gözden geçirip, kontrol edebilirsiniz. Bu sizin daha güvenli bir harcama yapmış olmanız açısından önemli bir unsur olarak bilinir. Altın alırken işçilik fiyatının ne kadar olduğunu bilirseniz, altınınızı satmak istediğiniz zaman ne kadar fiyat düşüşüyle karşı karşıya olacağınızı görürsünüz. Böylece altınınız üzerinden yapacağınız kar oranını da zorlanmadan hesaplayabilirsiniz." dediler.

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"Sahte Çeyrekle Çok Karşılaşıyoruz"

Vatandaşların düğünde takılan takıları bözdurmaya getirdidklerinde şaşkınlık içerisinde kaldıklarını belirten çift sahte altına dikkat çekti.

"Özellikle düğünlerde takılan 22 ayar görünümlü 8 ayar bileziklere, ya da daha düşük değerdeki takılar ve sahte çeyrek altınlar ile sıkça karşılaşıyoruz. Bu durum hem vatandaşları hem de bizleri üzmektedir. Altın alışverişinin yoğun olduğu bu günlerde vatandaşların dikkatli olmalarını istiyoruz. Pırlantada dahi aynı sorunlar yaşanabiliyor. Altın veya pırlanta alacak olan vatandaşlarımız güvendikleri kuyumcular ile alışveriş yapsınlar."

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"Altının Ayarına Dikkat Edin"

Kuyumcu çift altında en öneml konunun ayar olduğunu bahsederek alırkan mutlaka dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptılar.

"Altın alışverişlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de alınan altının ayarıdır. Özellikle 8 ayar altın konusunda birçok sorun yaşanıyor. 18 ayar altını 22 ayar olarak veya 22 ayar altını 24 ayar olarak satan bazı art niyetli kuyumcular da vatandaşları zarara uğratıyorlar. Bu nedenle altın alışverişinde altının ayarına da dikkat edilmesi gerekiyor.

Genel olarak kuyumcularda yaşanan bu sorun, birçok yatırımcının endişeyle yaklaştığı konular arasında yer alıyor. Ayrım yapabilmek ve altının sahte olup olmadığını anlamak istiyorsanız o zaman ayrım yapabilmek adına TSE ibaresini gözden geçirmelisiniz. Kart bilgisinin bulunması, üretici firmaların sertifikasının var olması gibi detaylar da atlamamanız gereken önemli detaylar içerisindedir."

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"Altın Her Zaman Değerini Koruyan Bir Yatırım Aracıdır"

"Altın her zaman değerini koruyan bir yatırım aracıdır. Eğer yatırım yapmak niyetindeyseniz o zaman kazanç elde etmek konusuna hedefli olmalısınız. Bunun için de değerlenecek olanlar üzerine yatırım yapmak gerekir. Bu nedenle için de özellikle altın yatırımı yapmak daha doğru görülmektedir. Altınların günden güne değerleniyor olması, daha iyi bir biçimde kazanç sağlaması fırsat olarak yorumlanır. Sizler yatırım aracı olarak altını tercih ettiğinizde, en uygun yatırımı yapmış olursunuz"

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