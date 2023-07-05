Umre tarihleri belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023-2024 yılı umre turlarının başlangıç tarihini ve kayıt tarihini açıkladı.

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Umre tarihleri belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umre ziyaretlerin başlayacağı tarihin müjdesini verdi.

2023-2024 Umre Döneminde ilk kafile 15 Ağustos'ta kutsal topraklarda olacak. Ali Erbaş, "Kutsal toprakların özlemini çeken vatandaşlarımızın çıkacakları bu kutlu yolculuk hayırlı ve makbul olsun” ifadesini kullandı.

Umre'ye gitmek isteyenler kayıtlarını 10 Temmuz itibariyle yapabilecek.

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