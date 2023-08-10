Yasin Suresini hem okumak hem de bağışlamak kişiye sevap kazandırmaktadır. Aynı zamanda Yasin Suresinin bağışlandığı kişi de bu sevaba dahil olmaktadır. Yasin Suresinin kimlere bağışlanacağı isimleriyle beraber net bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca bağışlama duası yaparken her bir detaya önem verilmelidir. Peki Yasin bağışlama duası nedir? Yasin’den sonra okunacak dualar hangileridir? Yasin Suresinin okunmasının ve ezberlenmesinin faziletleri nelerdir? İşte Yasin Suresi bağışlama duası ve sonrasında okunacak dualar ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Yasin Bağışlama Duası Nedir?

Kur’an-ı Kerim’de bulunan Yasin Suresi en uzun ve en çok okunan surelerden birisidir. Yakını ölmüş olan kişiler, ölen sevdiklerine günahlarının affedilmesi ve ruhlarının huzura ermesi için Yasin Suresini okumaktadırlar. Mezarlıklarda, mevlit günlerinde, cenazelerde ve daha birçok zaman ve mekânda Yasin Suresi okunmaktadır. Yasin Suresini okumanın en güzel yanlarından birisi ise kişinin istekleri ve dileklerinin kabul olmasıdır. Yasin-i Şerif okuyan kişiler, bu sureyi başta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) olmak şartıyla İslam dininde adı geçen tüm önemli kişilerin de adlarını söylemek üzere ölülerin ruhuna bağışlamaktadır. Bu bağışlamanın yapılabilmesi için Yasin Suresini okuyan kişinin sure bittikten sonra bağışlama duasını da özenle yapması gerekmektedir.

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Yasin Suresi Bittikten Sonra Hangi Dua Okunur?

Bağışlama duası adı altında, Yasin Suresi okunup bitirildikten sonra bir dua okunmaktadır. Bu duanın okunmasının amacı bağışlamanın kolay hale gelmesi ve günahların affedilmesini istemektir. Bu duanın Yasin Suresi bittikten hemen sonra okunması gerekmektedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Yasin Suresinin önemini “Yasin-i Şerif Kur’an-ı Kerim’in kalbidir.” diyerek belirtmiştir. Bundan dolayı Yasin okumak ne kadar önemliyse sonrasında yapılan bağışlama duasını okumak da o derece önem arz etmektedir. Yasin’den sonra okunması gereken dua aşağıdaki gibidir:

"Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna duaena vekti hacetena bi hurmeti sureti yasin ve ecirna minennari ve min azabil kabri ve min şerri sualin bi fadli sureti yasin. Ya Rabbel alemiyne vessalm alel mürseliyne Velhamdülillahi rabbil alemiyn. (el-Afatiha)"

Daha sonra Fatiha Suresi de okunarak duanın sevabı ölmüş kişilerin ruhlarına bağışlanabilir.

Yasin Bağışlama Suresi Türkçe Anlamı

Yasin Suresi okunduktan sonra Arapça olarak bağışlama duası okunur. Daha sonra ise duanın bağışlanması Türkçe olarak yapılabilir. Türkçe devam edilerek yapılan bağışlama ile birlikte kişiler ettikleri duanın sevabını ölmüş kişilerin ruhlarına hediye gönderebilirler. Bu süreçte duanın bağışlanması sırasında sayılan isimlere kişiler kendileri karar verebilirler. Ancak bağışlama duası sonrasında Peygamber Efendimizden itibaren isimlerin sayılması duanın sevabı açısından çok daha önemlidir. Kişiler duaya kalplerinden geldikleri gibi ekleme yapabilirler.

"Ey Allah'ım okumuş olduğumuz Yasin suresi hürmetine dualarımızı kabul et. İhtiyaçlarımızı bizlere ver. Ey alemlerin Rabbi! Yasin suresi hürmetine bizi cehennem ateşinden kabir azabının ve sualinin şerrinden koru. Ve peygamberlere selam olsun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur."

Yasin Tebareke Amme Okunduktan Sonra Bağışlama İçin Okunacak Dua

Yasin Suresi en uzun surelerden olmakla birlikte özel dini gecelerde okunması gerekli surelerden de biridir. Sevabı büyük olan bu sure kişilerin en yakınlarının ruhlarının affı için okuduğu bir suredir. Bağışlama duası Arapça okunur ve devamında Türkçe olarak bağışlama yapılır.

Yasin Suresinin Önemi Nedir?

Okunmuş olan Yasin’in kabul dilebilmesi için ve bu duanın makbul olması için Amenerrasulü okunarak salavat çekilmesi de oldukça sık bir şekilde okunan ve hayırlı sayılan bir ibadet olmaktadır. Hangi niyet ile dua edilirse edilsin dilin söylemiş olduğu değil kalbin hissettiği dua olmaktadır. Bu sebepten dolayı birey niyetini kalpten ve bütün samimiyeti ile beraber yalnızca Allahu Teâlâ’dan istemelidir ve isteğini sabırlı bir şekilde beklemelidir. Yasin suresi, kuranın kalbi olarak kabul edilen bir sure olmaktadır ve içten nasıl geliyor ise o biçimde bağışlanması ve yine o şekilde dua edilmesi makbul olmaktadır.

Yasin Bağışlanma Duası Faziletleri Nelerdir?

Yasin Suresini okuduktan sonra duaların kabul edilmesi ve günahların affedilmesi için okunur. Bağışlanma duası, manevi anlamda doygunluğa ulaşmak ve huzur bulmak adına okunması tavsiye edilir. Bağışlanma duası, Yasin Suresinin tesirini güçlendirmek ve günahlardan arınmak için Yasin Suresini okuduktan sonra okunmaktadır.









