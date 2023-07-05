Enflasyon verileri açıklandı! TÜİK açıkladı!

TÜİK verilerine göre enflasyon aylık bazda 3,92, Haziran'da yıllık enflasyon yüzde 38,21 oldu.

YAYINLAMA
Google News
Enflasyon verileri açıklandı! TÜİK açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla haziranda bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,21 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,18 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu


TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Haziran 2023



TÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2023



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %40,42, aylık %6,50 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %6,50, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,42 ve on iki aylık ortalamalara göre %86,59 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Haziran 2023


Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Haziran 2023


Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %42,09 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %53,61, imalatta %42,09, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %3,29 ve su temininde %59,68 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %36,50, dayanıklı tüketim malında %47,00, dayanıksız tüketim malında %62,00, enerjide %10,26 ve sermaye malında %52,44 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2023

Hindistan'da dehşet verici görüntüler! Yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi: 2 ölüHindistan'da dehşet verici görüntüler! Yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi: 2 ölü

Temmuz ayında Artvin’de kapalı yayla yollarını açma çalışması devam ediyorTemmuz ayında Artvin’de kapalı yayla yollarını açma çalışması devam ediyor

Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geliyor!Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geliyor!

Son dakika! MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Şehit diplomatın intikamı alındı!Son dakika! MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Şehit diplomatın intikamı alındı!

Zorla evlendirilen çocuğa Bakanlık sahip çıktı! 15 yaşında evlendirilmiş!Zorla evlendirilen çocuğa Bakanlık sahip çıktı! 15 yaşında evlendirilmiş!

Ekrem İmamoğlu değişim çalışmalarına başladı! Sosyal medya hesabından duyurdu!Ekrem İmamoğlu değişim çalışmalarına başladı! Sosyal medya hesabından duyurdu!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Enflasyon bugün açıklanıyor! Gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi!
Enflasyon bugün açıklanıyor! Gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi!
5 Temmuz Çarşamba günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
5 Temmuz Çarşamba günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Karadeniz gazı, Zonguldak’ın enerjisini artırdı, konut fiyatları yükselişe geçti
Karadeniz gazı, Zonguldak’ın enerjisini artırdı, konut fiyatları yükselişe geçti
Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı özeti yayınlandı! Parasal sıkılaştırma sürecek!
Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı özeti yayınlandı! Parasal sıkılaştırma sürecek!
Son Haberler
Asperger Sendromu nedir, ilaç tedavisi var mı? Asperger Sendromu belirtileri nelerdir?
Asperger Sendromu nedir, ilaç tedavisi var mı? Asperger Sendromu belirtileri nelerdir?
Barış Akarsu kimdir, neden öldü? Barış Akarsu kaç yaşında öldü, sevgilisi kimdi?
Barış Akarsu kimdir, neden öldü? Barış Akarsu kaç yaşında öldü, sevgilisi kimdi?
Konya’da üzücü kaza! iki araç birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Konya’da üzücü kaza! iki araç birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Edis İstanbulluları Kemerburgaz Kent Ormanı'nda coşturacak
Edis İstanbulluları Kemerburgaz Kent Ormanı'nda coşturacak
Ticaret Bakanlığı ihracat verilerini açıkladı! Dış ticaret açığında büyük düşüş!
Ticaret Bakanlığı ihracat verilerini açıkladı! Dış ticaret açığında büyük düşüş!
Merkez Bankası'ndan kritik karar! Döviz satılmayacak!
Merkez Bankası'ndan kritik karar! Döviz satılmayacak!
Çok Okunanlar
5 Temmuz Çarşamba günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
5 Temmuz Çarşamba günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
İzmir'de bir kadın 33 katlı binadan atladı! Şok eden görüntüler kameralara yansıdı!
İzmir'de bir kadın 33 katlı binadan atladı! Şok eden görüntüler kameralara yansıdı!
Hindistan'da dehşet verici görüntüler! Yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi: 2 ölü
Hindistan'da dehşet verici görüntüler! Yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi: 2 ölü
2 yılda biter denilmişti, 3 ayda bitti! İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor!
2 yılda biter denilmişti, 3 ayda bitti! İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor!
Türkiye'de dengeleri değiştirecek hamle !19 il için kritik anlaşma!
Türkiye'de dengeleri değiştirecek hamle !19 il için kritik anlaşma!
Yatırımcı güveni artıyor! Borsa günü rekorla tamamladı!
Yatırımcı güveni artıyor! Borsa günü rekorla tamamladı!
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü! Aramızdan göçeli tam 23 yıl oldu!
Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü! Aramızdan göçeli tam 23 yıl oldu!
Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!
Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!