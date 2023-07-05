Ekrem İmamoğlu değişim çalışmalarına başladı! Sosyal medya hesabından duyurdu!

Seçim yenilgisi sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine karşı CHP içerisinde birçok önemli isimden "değişim" mesajı verilmeye başlamıştı.

Kemal KIlıçdaroğlu'na koltuktan inmesini söyleyen sesler yükselmişti. Ancak kılıçdaroğlu bu "değişim" seslerine kulaklarını kapatıp kendi yolunda devam etti.

Bu "değişim" sözlerini başlatan isim ise Ekrem İmamoğlu oldu.

"İktidar için değişim"

Ekrem İmamoğlu "İktidar için değişim" başlıklı bir paylaşım yaparak manifesto çalışmalarına başladı. İmamoğlu "Değişime davet: CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz;" sözleri ile başlayan bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

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İnternet Sitesi Oluşturdu

İmamoğlu değişim kampanyasına https://iktidaricindegisim.org isimli bir internet sitesi oluşturarak başladı . Bu internet sitesinde "Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Muhalefette değişimin anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi’dir." sözleri ile CHP'de değişim isteğini açık ve net bir şekilde tekrar dile getirdi.

"Muhalif partiler yetersiz kaldılar"

İmamoğlu oluşturduğu bu site de muhalif partilerindeki eksiklerden bahsetti.

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"Türkiye’nin muhalif partileri demokrasinin korunmasında yetersiz kaldılar. Oysaki siyasi partiler demokrasinin asli bekçileridir; demokrasiyi koruma ve geliştirme sorumlulukları vardır. Muhalefet, vatandaş için sadece bir alternatif değil, aynı zamanda demokrasi için vazgeçilmez bir denge ve denetleme unsurudur. Öte yandan, Türkiye muhalefetinin 2018’den beri çok önemli bir ittifak tecrübesi geliştirdiği görmezden gelinemez."

Değişime davet: CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz;https://t.co/gLBBBWTyTahttps://t.co/rQVppF2Ay6 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 4, 2023

Toplum Muhalefetten Değişim Bekliyor

Ekrem İmamoğlu, bu sitede Kemal Kılıçdaroğlu'nun hala koltukta oturmaya devam etmesini üstü kapalı sözlerle eleştirerek devam etti.

"Geldiğimiz noktada; Türkiye’nin geleceği için akılcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir. Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir. Ülkemizin sürdürülebilir biçimde kalkınması, vatandaşlarımızın refah ve medeniyet yarışında hak ettiği noktaya erişmesi, devletimizin adil ve demokratik bir devlete dönüşmesi için muhalefet güçleri olarak değişmek ve çok güçlü bir alternatife dönüşmek zorundayız.

Değişime Davet

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'de değişim mesajını tüm vatandaşlara açarak onları değişime davet etti.

"Muhalefetteki değişim ve dönüşüm süreci, toplumun tüm kesimlerinin ortak geleceğine destek olacaktır. Bu mecra, “Nasıl bir Türkiye, nasıl bir CHP, nasıl bir siyaset, nasıl bir muhalefet?” sorularına yanıtlar aramak ve mümkün olan en yüksek sayıda vatandaşı değişim sürecine katılmaya davet etmek üzere tasarlanmıştır. Zira demokrasiyi geliştirmek, özgürlükleri korumak ve refahı artırmak sadece siyasi partilerin değil, aynı zamanda seçmenlerin de görevidir. Bu nedenle değişim sürecinde her coğrafya ve katmandan vatandaşımızın sesine kulak vermeyi, onların talep ve isteklerini siyasal zemine taşımayı olmazsa olmaz bir görev kabul ediyoruz. Değişerek iktidar olma, ülkemizi demokrasi ve uygarlık yolunda yukarıya taşıma hedefiyle çıktığımız bu yol, tüm vatandaşlarımızın katılımına açıktır. Bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamak, özgür ve müreffeh bir toplum, adil bir paylaşım sistemi ve demokratik bir devlet isteyen her vatandaşımızı bizlerle iletişim kurmaya, aşağıdaki butonu tıklayarak ulaşılacak form üzerinden değişimle ilgili görüş ve önerilerini paylaşmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla"

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