Enflasyon bugün açıklanıyor! Gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi!

Bugün Haziran ayı enflasyon verileri açıklanacak. Memur ve emeklisinin maaş zamlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

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Enflasyon bugün açıklanıyor! Gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi!

Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü kulağı açıklanacak enflasyon verisinde.

TÜİK bugün haziran ayı TÜFE'sini açıklayacak. Böylece memur ve emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı 13,13, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ise 5 aylık TÜFE oranı 15, 26.

Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor.

Düzenlemenin kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

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