Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik körfez turu! Hedef 25 Miyar dolar!

Türkiye'ye yatırım çekmeyi hedefleyen Erdoğan ve ekonomi yetkilileri, Körfez ülkelerine yönelik bir girişimde bulunmak için planlar yapıyor. Üç aşamalı bir seyahat programının detayları açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik körfez turu! Hedef 25 Miyar dolar!

Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında başlatılan yeni dönemde ekonomik ilişkiler her geçen gün daha da güçleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini duyurdu.

Bu ziyaret çerçevesinde, çeşitli anlaşmaların imzalanması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik körfez turu! Hedef 25 Miyar dolar!

Erdoğan Milyarları Türkiye'ye getirecek

Erdoğan, Körfez ülkelerinden yatırımları ve diğer mali kaynakları Türkiye'ye çekmeyi hedefleyen bir Körfez turuna hazırlanıyor. Bloomberg'in bildirdiğine göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceği belirtiliyor.

Her iki ülkenin de delegelerinin BAE ziyareti için hazırlık aşamasında oldukları ve daha güçlü ekonomik bağlar üzerinde çalıştıkları ifade ediliyor. Bu ziyaretin, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da derinleşmesine ve yatırımların artmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik körfez turu! Hedef 25 Miyar dolar!

25 milyar dolarlık yatırım çekme hedefi

İsmi açıklanmayan Türk yetkililere işaret edilerek, Erdoğan'ın BAE'den sonra Suudi Arabistan'a ve Katar'a seyahat etme niyetinde olduğu kaydedilerek şöyle denildi:

"Türk hükümeti, Körfez ülkelerinden 25 milyar dolarlık yatırım çekme hedefi belirledi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik körfez turu! Hedef 25 Miyar dolar!

Mehmet Şimşek kararı piyasayı olumlu etkiledi

Türkiye ile BAE arasında karşılıklı ziyaretler gerçekleştiriliyor. Bloomberg haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyaretinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu ülkedeki görüşmelerinden sonra gerçekleştiği belirtiliyor.

Ayrıca, BAE'den üst düzey bir heyetin Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdiği ve iki ülke arasındaki yatırım iş birliği ayrıntılarını görüşmek üzere buluştuğu hatırlatıldı.

Haberde, Mehmet Şimşek'in geçmişte Merrill Lynch stratejisti olarak görev yapmasının, Erdoğan'ın onu atanmasının "piyasa dostu bir hareket" olarak değerlendirildiğine dikkat çekildi. Bu durumun, Türkiye'nin ekonomik ilişkilerini güçlendirmeye yönelik adımlar atma amacını yansıttığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik körfez turu! Hedef 25 Miyar dolar!

Ticaret hacmi iki katına çıkarılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi ekibiyle birlikte belirlediği hedeflere dikkat çekildiği haberde, enflasyonun kontrol altına alınması konusunun öncelikli olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Mart ayında Türkiye ve BAE arasında yapılan anlaşma ile ticaret hacmini iki katına çıkarma hedefi olduğu hatırlatıldı. Bu anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

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