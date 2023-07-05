Muharrem İnce'den şok çıkış! "Atatürk gelse şansı zor olur!"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim kampanyasını değerlendirdi. İnce'nin "Atatürk gelse kurultay şansı zor olur" sözleri ise dikkat çekti.

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Muharrem İnce'den şok çıkış! "Atatürk gelse şansı zor olur!"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP’deki “değişim” çağrılarını da şöyle değerlendirdi:

ATATÜRK GELSE ZOR!

“Ben başka partinin genel başkanıyım. CHP başka parti. Yarışın ne olacağını tahmin ederim, ama tahminim şu: Atatürk gelse kurultay şansı zor olur. Yapı dönüştürüldü çünkü. (Değişime ihtiyaç var mı?) Eğer kasıt kişilerin değişmesiyse sonuç değişmez. Mantalite değişmeden yeni gelen çok kısa sürede eskisi gibi olur."

O AKŞAM İSTİFA EDERDİM!

İnce, gazeteci İsmail Saymaz'ın “Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydınız 28 Mayıs akşamında ne yapardınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“İstifa ederdim. Hemen o akşam istifa ederdim. Çipras kadar olamayacağız mı yani! Bir de şu var: CHP, Türkiye'ye demokrasi vaat ediyor değil mi? Ülkeye demokrasi vaat ederken, partinde demokrasi olmaması çelişkidir.”

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