Muharrem İnce'den şok çıkış! "Atatürk gelse şansı zor olur!"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP’deki “değişim” çağrılarını da şöyle değerlendirdi:

ATATÜRK GELSE ZOR!

“Ben başka partinin genel başkanıyım. CHP başka parti. Yarışın ne olacağını tahmin ederim, ama tahminim şu: Atatürk gelse kurultay şansı zor olur. Yapı dönüştürüldü çünkü. (Değişime ihtiyaç var mı?) Eğer kasıt kişilerin değişmesiyse sonuç değişmez. Mantalite değişmeden yeni gelen çok kısa sürede eskisi gibi olur."

O AKŞAM İSTİFA EDERDİM!

İnce, gazeteci İsmail Saymaz'ın “Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydınız 28 Mayıs akşamında ne yapardınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

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“İstifa ederdim. Hemen o akşam istifa ederdim. Çipras kadar olamayacağız mı yani! Bir de şu var: CHP, Türkiye'ye demokrasi vaat ediyor değil mi? Ülkeye demokrasi vaat ederken, partinde demokrasi olmaması çelişkidir.”

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