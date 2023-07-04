Çekmeköy'de bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması güvenlik kamerasına yansıdı

Çekmeköy'de bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

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4 katlı binada meydana gelen patlamanın bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdığı görülüyor. Kafede 2 kadın 1 çocuk masada oturduğu esnada patlama meydana geliyor. Patlamayla 2 kadın çocuğu da alarak kafeden kaçışmaları görülüyor.

Mahalle sakini Hayrettin Ali Eke "Bu daireden oturan kadın Özbektir. Kocası da Ağrılıdır. 5 senedir burada oturuyorlar. Aniden doğalgaz patlaması oldu. Nasıl olduğunu bizde bilmiyoruz. Kadın yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı" dedi.

Patlama ile ilgili valilikten açıklama

Çekmeköy'de meydana doğalgaz patlaması ile ilgili İstanbul Valili açıklama yaptı. Valiliği yaptığı açıklama şöyle; İstanbul ili, Çekmeköy ilçesindeki bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana gelmiştir. Olayda ikamette yaşayan bir kişi hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, Kartal Eğitim Araştırma Yanık Merkezinde tedavi altına alınmıştır. Doğalgaz ekipleri gerekli tedbirleri almış olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

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