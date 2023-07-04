Çekmeköy'de bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

4 katlı binada meydana gelen patlamanın bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdığı görülüyor. Kafede 2 kadın 1 çocuk masada oturduğu esnada patlama meydana geliyor. Patlamayla 2 kadın çocuğu da alarak kafeden kaçışmaları görülüyor.

Mahalle sakini Hayrettin Ali Eke "Bu daireden oturan kadın Özbektir. Kocası da Ağrılıdır. 5 senedir burada oturuyorlar. Aniden doğalgaz patlaması oldu. Nasıl olduğunu bizde bilmiyoruz. Kadın yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı" dedi.

Patlama ile ilgili valilikten açıklama

Haberin Devamı

Çekmeköy'de meydana doğalgaz patlaması ile ilgili İstanbul Valili açıklama yaptı. Valiliği yaptığı açıklama şöyle; İstanbul ili, Çekmeköy ilçesindeki bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana gelmiştir. Olayda ikamette yaşayan bir kişi hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, Kartal Eğitim Araştırma Yanık Merkezinde tedavi altına alınmıştır. Doğalgaz ekipleri gerekli tedbirleri almış olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Muş’ta Anadolu'nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosiller bulundu

Haberin Devamı

Kur’an kursu bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

İzmir’de zabıta ekipleri Arapça tabelalar tek tek indirildi

Tesadüfün böylesi: 4 yıl önce trafik kazasından yaralı kurtulan şahıs bu defa o kadar şanslı değildi

İlkadım Belediyesi’nden açıklama : ’1 gecede 300 köpeğin yok edildiği" iddiasının hayal ürünüdür

Yeğeninin saldırısından ölü taklidi yaparak kurtuldu! O anları anlattı

İYİ Parti'nin yeni A takımı belli oldu! Meral Akşener açıkladı!

Tam bir çöp yuvası! Evden 2 kamyon çöp çıktı! Ev sahibi size ne dedi!

Hain terör saldırısının yıldönümü! 33 sivil teröristlerin kurbanı olmuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Safadi’yi kabul etti!