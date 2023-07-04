Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Safadi’yi kabul etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yi kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Safadi’yi kabul etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı yapılan kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Safadi’yi kabul etti

Safadi, kabul öncesinde Fidan ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirmişti.

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