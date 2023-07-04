Annesi arı soktu zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok oldu!

Dündarlı beldesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Pala ailesinin tek çocuğu olan 2 yaşındaki İsmail Pala, 2 Temmuz tarihinde evlerinin avlusunda oynarken sol omzuna isabet eden bir yorgun mermiyle yaralandı.

İlk başta anne Rabia Pala, çocuğun arı tarafından sokulduğunu düşünerek durumu fark etti ve hemen yardım istedi. Ambulans çağrıldı ve İsmail Pala, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İsmail, Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

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Kayseri Şehir Hastanesi'nde çocuk cerrahi bölümünde gerçekleştirilen bir ameliyatla, İsmail'in vücudundaki mermi çıkarıldı ve hayati tehlike atlatıldı. Şu anda İsmail Pala'nın tedavisi serviste devam etmektedir.

"Çocuğumu kaybedebilirdim"

Niğde'deki olayın şokunu yaşayan Anne Rabia Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun kuzenleriyle birlikte evin avlusunda oynadığını belirtti. Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan Pala, şunları söyledi:

"Bir ses geldi. Ondan sonra çocuğum ağlamaya başladı. Benim aklıma hiç böyle bir şey gelmedi. Arı soktu sandım. Kucağıma aldım, eve geçip balkona çıkarttım. Ondan sonra kıyafetlerini çıkarttım. Baktım omuzu kanıyordu. Kıyafetleri delmiş, geçmiş. Hemen aklıma mermi geldi. Amcamı ve eşimi çağırdım, sonra da ambulansı çağırdık." Haberin Devamı "Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Ucuz atlattık. Eğer kurşun orada durmayıp kalbine gelseydi parçalayıp çocuğumu kaybedebilirdim. İnsanlar düğünlerde, bayramlarda sevincini silahla ateş ederek yaşıyor. Böyle ateş açmaları başkalarının canını yakabiliyor. O yüzden sevinçlerini böyle yaşamasınlar."

Pala, kapının önünde oynarken böyle bir olayın yaşanmasının çok üzücü olduğunu ifade ederek, başkalarının da benzer acılar yaşamaması için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ucuz atlattıklarını dile getiren Pala, eğer mermi kalbine isabet etseydi çocuğunu kaybedebileceğini söyledi. Silahla sevinç yaşamak yerine daha güvenli ve sorumluluk sahibi davranmanın önemine değindi.

Baba Selman Pala ise olayın faillerinin kim olduğunu bilmediklerini ancak suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Suçlunun yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini ifade eden Pala, bu tür olayların ciddiyetle ele alınması ve gereken önlemlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

"İsmail Pala çok şanslı"

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Klinik Şefi Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, İsmail Pala'nın durumu hakkında bilgi verdi. Dörterler, çocuğun Niğde'den ateşli silah yaralanması nedeniyle hastaneye getirildiğini belirtti. Yaptıkları tetkiklerde, merminin sol omzundan girdiğini ve akciğer boşluğuna ulaşmadan orada kaldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Dörterler, İsmail'in büyük bir şans olduğunu ifade ederek, kurşunun başının birkaç santimetre yanından omuz bölgesinden girerek akciğere ulaşmadan durduğunu söyledi. Kurşunun omza çarptığında hızını kaybettiğini ve hayati organlara, damarlara veya sinirlere zarar vermediğini belirtti. Eğer kurşun omza çarpmasaydı veya farklı bir şekilde isabet etseydi çocuğun hayati tehlike yaşayabileceğini ve yaşamını kaybedebileceğini vurguladı. Ameliyatla kurşunu çıkardıklarını ve şu anda çocuğun annesi ve babasının refakatinde tedavisine devam ettiklerini söyledi.