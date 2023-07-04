Çin'den dünyayı etkileyecek yeni hamle! ‘Ulusal güvenlik kısıtlaması’

Çin Ticaret Bakanlığı, ulusal güvenlik ve çıkarları korumak amacıyla galyum ve germanyum ile ilişkili malzemelerin ihracatına kısıtlama getirildiğini duyurdu. Bu iki metal, güneş panelleri, lazerler, gece görüş gözlükleri, bilgisayar çipleri gibi geniş bir ürün yelpazesinde kullanılmaktadır.

Teknolojik Üstünlüğü Sağlamak İçin Yeni Hamle

Bu kısıtlama kararı, Çin'in stratejik öneme sahip endüstrilerde ulusal güvenliği ve teknolojik üstünlüğü koruma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Galyum ve germanyum, birçok yüksek teknolojili üründe kullanılan önemli bileşenlerdir ve bu malzemelerin kontrollü bir şekilde ihracatının sağlanması, Çin'in teknolojik yeteneklerini koruma ve ilerletme amacını taşımaktadır.

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Bu kısıtlama, uluslararası ticarette bazı sektörler ve üreticiler üzerinde etkili olabilir. İlgili endüstrilerde faaliyet gösteren şirketler, tedarik zinciri ve üretim süreçlerini gözden geçirmek zorunda kalabilirler. Aynı zamanda, bu kararın dünya genelinde bu tür malzemeleri kullanmakta olan şirketler üzerinde de etkisi olabilir.

Dünyadaki Üretimin Yüzde 95’ini Karşılıyor

Kısıtlama gereği, galyum ve germanyum ihracatından önce ilgili makamlardan onay alınması gerekiyor. Kısıtlama, 1 Ağustos itibarıyla yürürlükte olacak.

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Bu iki elementin en büyük üreticisi olan Çin, dünyadaki galyum üretiminin yüzde 95’ini, germanyum üretiminin ise yüzde 67’sini karşılıyor.

ABD ve Çin arasındaki Çip Savaşları

ABD ve Çin arasındaki "çip savaşları" terimi, iki ülke arasındaki rekabetin odak noktasını yarıiletken endüstrisi ve çip üretimi üzerindeki gerilimlere işaret eder. Bu gerilim, teknolojik liderlik, ticaret dengeleri ve ulusal güvenlik endişeleri gibi bir dizi faktörden kaynaklanmaktadır.

Çin, yarıiletken endüstrisinde büyük bir güç olma hedefiyle "Made in China 2025" adı verilen bir girişim başlattı. Bu girişim, yüksek teknoloji ürünlerinin yerli üretimini teşvik etmeyi ve Çin'in küresel tedarik zincirindeki bağımlılığını azaltmayı amaçlamaktadır. Bunun bir parçası olarak, Çin, yarıiletken çip üretimini geliştirmek ve dünyadaki lider konumunu sağlamlaştırmak için büyük çaba sarf etmektedir.

Ancak, bu girişim, ABD ile gerilimlere yol açmıştır. ABD, Çin'in yarıiletken teknolojisi alanındaki hızlı ilerlemesini ve fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesini endişeyle karşılamaktadır. Ayrıca, Çin'in bu alanda ulusal güvenlik açısından stratejik bir tehdit oluşturabileceğine dair endişeler de vardır.

ABD, Çin'e yönelik olarak çeşitli yaptırımlar ve kısıtlamalar uygulamıştır. Bunlar arasında, Çinli teknoloji şirketlerine yaptırımlar, teknoloji transferini sınırlama çabaları ve çip üretiminde kullanılan bazı ekipman ve yazılımların ihracatına kısıtlamalar yer almaktadır. Ayrıca, ABD, müttefiklerini de Çin'in yarıiletken endüstrisindeki etkisini sınırlamak için ortak eylemler almaya teşvik etmektedir.

Bu gerilim, küresel çip tedarik zincirinde kesintilere ve fiyat artışlarına yol açmıştır. Birçok şirket, çip eksikliğiyle karşı karşıya kalmış ve üretimlerini sınırlamak zorunda kalmıştır. Ayrıca, teknoloji şirketleri, tedarik zincirlerini çeşitlendirmek ve Çin dışında üretim yapmak gibi stratejiler geliştirmeye başlamışlardır.

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