İBB Belediyesi vatandaşı çileden çıkarttı! Sürekli bozuk Asansörler!

Vatandaşların, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik şikayetleri devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinden bu yana zam tartışmaları, toplu taşıma sorunları ve trafik sıkıntıları bir türlü son bulmuyor.

Megakent sakinlerini rahatsız eden yetersiz hizmetler, sık sık sosyal medyada gündem olmaktadır.

Bozuk asansörler yüzünden mağdur oldu

Asansör sorunu bir kez daha bir tepkiyle karşılandı, bu kez engelli bir vatandaştan geldi. Hilal Demir adındaki genç kız daha önce de toplu ulaşım güzergahındaki çalışmayan asansörleri eleştirmişti. Mağdur olan Demir, konuyu defalarca dile getirmiş ve olayı sosyal medyada da paylaşmıştı.

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Ancak İBB, gelen şikayetlere rağmen adım atmamıştır.

"2 tane asansörü yapmaları 1 sene 2 ay sürdü"

Tekerlekli sandalye kullanan genç kız, yeni bir videoyu paylaşarak arızalı asansörü gözler önüne serdi. Videoda ise şu ifadeleri kullandı:

2 tane asansörü yapmaları 1 sene 2 ay sürdü. Martta açıldı bu asansörler. Marttan beri zibilyon kere bozuldu yine. Buyurun bir tanesi bozuk. Burası Edirnekapı’nın diğer tarafı 2 asansörlü. Daha önce de defalarca kez söylediğim gibi bu asansörler 2021 Kasım'da bozuldu. 2023 Mart'ta açıldı. Marttan bu zamana kadar 4 ay geçmiş toplasanız 3 defa binebildim. Haberin Devamı

"4 kişi ben taşıyarak indirdi"

Hilal Demir asansörlerin bozuk olması yüzünden çok mağdur olduğunu ifade ederek konuşmasına şu sözlerle devam ett:

"Bunun dışında son 3 haftadır bayramdan önce gittim ineceğim yerde inemedim. Vatan durağı için konuşuyorum. Bayramda gittim yine binemedim. Bayramdan sonra karşı tarafı kullanacaktım orası sabah 08.30'da baktım çalışıyordu 12.30'da baktım çalışmıyor. Ayrıca Topkapı'dan aktarma yapıyorum bugün Topkapı da bozuktu ve 4 kişi beni aşağıya indirmek zorunda kaldı."

"Ben böyle konuşuyorum ama duvara konuşuyormuşum gibi hissediyorum."

"Ben böyle konuşuyorum ama duvara konuşuyormuşum gibi hissediyorum. Bunun bir çözümü de bulunmuyor. Bunlar tabii ki de bozulacak daha önce de bozuluyordu. Mevzu bu kadar uzun süre bozuk kalıyor olması. Geçen güvenliğe soruyorum neden sık bozuluyor dedi. Yeni bozuluyor diye saçma sapan bir cevap verdi bana. Artık sinirden gülmeye başladım. Çok sık karşılaşıyoruz bozuk asansörlerle."

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