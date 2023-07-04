Akaryakıt kaçakçılarına operasyon yapıldı! İşte siyah inci oparsyonu!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince akaryakıt kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

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Akaryakıt kaçakçılarına operasyon yapıldı! İşte siyah inci oparsyonu!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince akaryakıt kaçakçılarına operasyon düzenlendi. "Siyah İnci" adı verilen ve 6 ilde yapılan İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük akaryakıt operasyonunda 250 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilirken 16 kişi gözaltına alındı.

Akaryakıt kaçakçılarına operasyon yapıldı! İşte siyah inci oparsyonu!

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri kentte yaptıkları istihbari çalışmalarda şüpheli şahısların akaryakıt kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı.

Akaryakıt kaçakçılarına operasyon yapıldı! İşte siyah inci oparsyonu!

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar istikametinde şahıslar belirli bir süreyle takibe alındı. Yapılan tespitler sonucunda 19 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Kayseri merkezli Ankara, Yozgat, Osmaniye, Gaziantep ve Adana'da 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. "Siyah İnci" adı verilen operasyonda 250 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilirken 4 adet tıra ise el konuldu.

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