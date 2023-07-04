Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü belli oldu! Kulüp açıklama yaptı!

Fenerbahçe Spor Kulübü yaptığı açıklamada Sport Direktör görevine Mario Branco'YU atadıklarını açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü belli oldu! Kulüp açıklama yaptı!

Mario Branco yeni Sportif Direktör

Sarı-lacivertli kulüptan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda, Sportif Direktörlük görevine Mario Branco getirilmiştir. 19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yapan, futbola dair tüm süreçlerin içerisinde yer alarak önemli başarıların parçası olan Branco; futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip. Kariyeri boyunca çalıştığı kulüplere değer katan, 6 dil bilen deneyimli spor adamı; aynı zamanda Profesyonel Spor Yönetimi diplomasına ve UEFA B Lisansına sahip. Portekiz Futbol Federasyonu’nda da farklı görevler üstlenen, 2022-23 sezonunda Takımımızda Futbol Operasyonu Direktörü olarak göreve başlayan Mario Branco’nun yardımcılığına da yine kulübümüze Futbol Planlama Yöneticisi olarak hizmet eden, daha önce Futbol Akademimizde antrenör olarak görev almış olan Okan Özkan atanmıştır. Sportif Direktörümüz Mario Branco ve ekibine başarılar dileriz."

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü belli oldu! Kulüp açıklama yaptı!

Mario Branco kariyeri

Famalicao, Sportif Direktör, 2020

PAOK, Sportif Direktör, 2018

Hajduk Split, Sportif Direktör, 2016

Estoril, Sportif Direktör, 2012

Astra Ploiesti, Sportif Direktör, 2011

Leixoes, Sportif Direktör, 2009

Steaua Bükreş, Şef Scout, 2008

Zaglebie Lubin, Şef Scout, 2006

Wisla Krakow, Şef Scout, 2005

Pontevedra, Şef Scout, 2004

Devlet Bahçeli İsveç'e yüklendi! Kitabullah'a uzanan mundar ellerin günü geldiğinde kırılacağına yürekten inanıyorum!Devlet Bahçeli İsveç'e yüklendi! Kitabullah'a uzanan mundar ellerin günü geldiğinde kırılacağına yürekten inanıyorum!

Aziz Yıldırım: Benim şahsımın Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili bir düşüncesi yokAziz Yıldırım: Benim şahsımın Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili bir düşüncesi yok

Kasımpaşa, 2023- 2024 Futbol sezonunu açtıKasımpaşa, 2023- 2024 Futbol sezonunu açtı

Potanın Tarzanları, NBA patentli Elijah Hughes’u kadrosuna kattıPotanın Tarzanları, NBA patentli Elijah Hughes’u kadrosuna kattı

Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'a transfer oldu mu?Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'a transfer oldu mu?

3. Avrupa oyunları'nda Türkiye rüzgarı esti! Tam 38 madalya kazanıldı!3. Avrupa oyunları'nda Türkiye rüzgarı esti! Tam 38 madalya kazanıldı!

Şike tartışmasının yıldönümü! Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklamasıŞike tartışmasının yıldönümü! Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması

Milli sporcular Erciyes’te hazırlandılar, madalyalar ile döndüler!Milli sporcular Erciyes’te hazırlandılar, madalyalar ile döndüler!

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Resmi açıklama ile duyurdular!Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Resmi açıklama ile duyurdular!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Aziz Yıldırım: Benim şahsımın Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili bir düşüncesi yok
Aziz Yıldırım: Benim şahsımın Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili bir düşüncesi yok
Kasımpaşa, 2023- 2024 Futbol sezonunu açtı
Kasımpaşa, 2023- 2024 Futbol sezonunu açtı
Potanın Tarzanları, NBA patentli Elijah Hughes’u kadrosuna kattı
Potanın Tarzanları, NBA patentli Elijah Hughes’u kadrosuna kattı
Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'a transfer oldu mu?
Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'a transfer oldu mu?
Son Haberler
Hakan Fidan basın toplantısında konuştu! Türkiye-Mısır ilişkilerini değerlendirdi, İsveç'e tepki gösterdi, İsrail'i kınadı!
Hakan Fidan basın toplantısında konuştu! Türkiye-Mısır ilişkilerini değerlendirdi, İsveç'e tepki gösterdi, İsrail'i kınadı!
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda konuştu! Anayasa Mahkemesi'ne yüklendi, göçmen meselesini unutmadı!
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda konuştu! Anayasa Mahkemesi'ne yüklendi, göçmen meselesini unutmadı!
İBB Belediyesi vatandaşı çileden çıkarttı! Sürekli bozuk Asansörler!
İBB Belediyesi vatandaşı çileden çıkarttı! Sürekli bozuk Asansörler!
Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması! Öncelik refah ve yaşam kalitesi!
Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması! Öncelik refah ve yaşam kalitesi!
3. Avrupa oyunları'nda Türkiye rüzgarı esti! Tam 38 madalya kazanıldı!
3. Avrupa oyunları'nda Türkiye rüzgarı esti! Tam 38 madalya kazanıldı!
Şike tartışmasının yıldönümü! Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması
Şike tartışmasının yıldönümü! Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması
Çok Okunanlar
4 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
4 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
CHP'li Hüseyin Erol itiraf etti! Halk TV ve Sözcü TV ihanet çetesidir!
CHP'li Hüseyin Erol itiraf etti! Halk TV ve Sözcü TV ihanet çetesidir!
Didem Soydan bikinisini çıkarttı! O paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı!
Didem Soydan bikinisini çıkarttı! O paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı!
Buçe Buse Kahraman'dan bikinili pozlar! Yalı Çapkını'nın Pelin'i pozlarıyla görenleri büyüledi!
Buçe Buse Kahraman'dan bikinili pozlar! Yalı Çapkını'nın Pelin'i pozlarıyla görenleri büyüledi!
Milli sporcular Erciyes’te hazırlandılar, madalyalar ile döndüler!
Milli sporcular Erciyes’te hazırlandılar, madalyalar ile döndüler!
Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Resmi açıklama ile duyurdular!
Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Resmi açıklama ile duyurdular!
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü! Aramızdan göçeli tam 23 yıl oldu!
Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü! Aramızdan göçeli tam 23 yıl oldu!
Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!
Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!