Potanın Tarzanları, NBA patentli Elijah Hughes’u kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyesi NBA kariyeri de bulunan Birleşik Amerikalı forvet Elijah Hughes'u kadrosuna kattı.

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Potanın Tarzanları, NBA patentli Elijah Hughes’u kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyesi NBA kariyeri de bulunan Birleşik Amerikalı forvet Elijah Hughes'u kadrosuna kattı.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Potanın Tarzanları, 2023-2024 sezonu kadro planlamasında bir transfere daha imza attı. Yeşil-beyazlı takım, NBA kariyeri de bulunan Birleşik Amerikalı forvet Elijah Hughes'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "NCAA kariyerini Scyrause'da geçiren 2020 NBA Draftı'nda 2. Tur 39. sıradan New Orleans Pelicans tarafından seçilen ve NBA kariyerinde Utah Jazz ve Portland Trail Blazers formaları giyen 1.96 boyundaki forvet Elijah Hughes ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmzanın her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyor Elijah Hughes'a yeşil-beyazlı formamız altında başarılı sezonlar diliyoruz" denildi.

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