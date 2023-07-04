Devlet Bahçeli İsveç'e yüklendi! Kitabullah'a uzanan mundar ellerin günü geldiğinde kırılacağına yürekten inanıyorum!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İsveç Büyükelçiliğinin önüne siyah çelenk koyup, Kur'an-ı Kerim okuyan ve okutan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfımızın yiğit mensuplarını tebrik ediyorum." dedi.

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Devlet Bahçeli İsveç'e yüklendi! Kitabullah'a uzanan mundar ellerin günü geldiğinde kırılacağına yürekten inanıyorum!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kur'an-ı Kerim'i yakmak ifade ve düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Barbarlığın özgürlüğü olamaz. Şunu ikazla hatırlatırım ki: Kur'an-ı Kerim bir kağıt parçası değil, Allah'ın yeryüzüne indirilmiş nurudur. "

"Kitabullah'a uzanan murdar ellerin kırılacağına yürekten inanıyorum. İsveç Büyükelçiliğinin önüne siyah çelenk koyup, Kur'an-ı Kerim okuyan ve okutan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfımızın yiğit mensuplarını tebrik ediyorum."

ayrıntılar geliyor..

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