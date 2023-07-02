Milli sporcular Erciyes’te hazırlandılar, madalyalar ile döndüler!

3. Avrupa Oyunları'na Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanan Muaythai Milli Takımı 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak Türkiye'ye döndü.

YAYINLAMA
Google News
Milli sporcular Erciyes’te hazırlandılar, madalyalar ile döndüler!

3. Avrupa Oyunları'na Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanan Muaythai Milli Takımı 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak Türkiye'ye döndü.

Kayserili milli sporcuların da bulunduğu milli takım, Göksel Cingöz'ün gözetiminde Erciyes'te yaptığı kamp sonrasında Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunlarına katıldı. Milli Takım, oyunlarda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza atı. Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı ve EMF-Avrupa Muaythai Federasyonu CEO'su Hasan Yıldız; "3. Avrupa Oyunlarında 6 kota sınırlaması ile katıldığımız oyunlarda 2. Altın 2. Gümüş 2 Bronz 6 madalya ile 10 sikletin 6'sında madalya alan iki ülkeden biriyiz" dedi. Yıldız; "3. Avrupa Oyunlarına 20'nin üzerinde Uluslararası Spor Federasyonu 48 ülkenin Milli Olimpiyat Komitesi IOC, EOC, ülkeler tarafından tanınmış milli ülke federasyonu sporcusu 7 bin 300 kişi yer aldı. Türkiye'den 19 federasyonun iştirak ettiği Avrupa Oyunlarında Muaythai'de 2 Altın 2. Gümüş 2 Bronz toplam 6 madalya alarak Ülkemize kazandırdık" diyerek şu açıklamayı yaptı;

"Zirvede kalmak için daha çok çalışacağız"

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı ve EMF-Avrupa Muaythai Federasyonu CEO'su Hasan Yıldız konuşmasının devamında şu sözleri söyledi:

"6 Sporcumuz oyunlara Avrupa ve Dünya Şampiyonalarından aldıkları altın veya Gümüş madalya ele buraya kota aldı ve 10 sikletin yarıştığı oyunlarda 6 sporcu ile tam kota alan ülkelerden biriyiz. Stratejik planlama, uygulanabilir program, başarı hedefli çalışma ile uluslararası platformda Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında, şimdi ise oyunlarda zirvedeyiz, zirvede kalmak için daha çok çalışacağız. Bize destek veren basta; cumhurbaşkanımıza, gençlik ve spor bakanımıza, spor hizmetleri genel müdürümüze tüm bakakaldım birimlerine, il, ilçe müdürlüklerine, federasyonumuz yönetim kurulu idari ve teknik tüm kurullara, kulüp idareci, antrenör ve sporculara merkez ve yerel yönetimlere teşekkür ediyoruz. Oyunlarda fiilen mücadele eden ve emek veren yönetim, idari, teknik direktör ve Antrenörlere başarıları ile bizi gururlandıran sporculara teşekkür ediyor hepsini kutluyorum."

Madımak olaylarının yıldönümü! Hayatını kaybedenler anıldı!Madımak olaylarının yıldönümü! Hayatını kaybedenler anıldı!

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Resmi açıklama ile duyurdular!Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Resmi açıklama ile duyurdular!

İstanbul'un suyunu sağlayan barajlar kurudu! İstanbul'a kötü haber!İstanbul'un suyunu sağlayan barajlar kurudu! İstanbul'a kötü haber!

Fahrettin Koca Kurban Bayramı kaza bilançosunu açıkladı! Trafik kurallarına uyun çağrısı yapıldı!Fahrettin Koca Kurban Bayramı kaza bilançosunu açıkladı! Trafik kurallarına uyun çağrısı yapıldı!

Ünlü Psikolog Esra Ezmeci'den olay aldatma açıklaması! Erkeğin güzel kadına bakması aldatma sayılır mı?Ünlü Psikolog Esra Ezmeci'den olay aldatma açıklaması! Erkeğin güzel kadına bakması aldatma sayılır mı?

Tekne faciasından kurtulanlardan skandal açıklamalar! 'Tekneyi yandan çektiler'Tekne faciasından kurtulanlardan skandal açıklamalar! 'Tekneyi yandan çektiler'

Adalar’da çöp yığınları içinde denize girdiler! Adalılar çileden çıktı!Adalar’da çöp yığınları içinde denize girdiler! Adalılar çileden çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Teröre havadan büyük darbe!Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Teröre havadan büyük darbe!

Milli sporcular Erciyes’te hazırlandılar, madalyalar ile döndüler!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Resmi açıklama ile duyurdular!
Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Resmi açıklama ile duyurdular!
Milli boksör Avrupa Şampiyonu oldu! İşte Busenaz Sürmeneli!
Milli boksör Avrupa Şampiyonu oldu! İşte Busenaz Sürmeneli!
Arda Güler için transfer savaşları başladı! Dünya devleri karşı karşıya!
Arda Güler için transfer savaşları başladı! Dünya devleri karşı karşıya!
Aziz Yıldırım açtı ağzını yumdu gözünü! Ben adayım bunu bil!
Aziz Yıldırım açtı ağzını yumdu gözünü! Ben adayım bunu bil!
Son Haberler
Deren Talu 'Tekne günü' deyip yaptığı paylaşımları görenleri bir daha baktırdı
Deren Talu 'Tekne günü' deyip yaptığı paylaşımları görenleri bir daha baktırdı
Afyonkarahisar'da bir garip gelenek: Damada etek giydirdiler, ruj sürdüler!
Afyonkarahisar'da bir garip gelenek: Damada etek giydirdiler, ruj sürdüler!
Fransa'da Olayların yeni merkez üssü Marsilya ve Lyon! OHAL ilan edilebilir!
Fransa'da Olayların yeni merkez üssü Marsilya ve Lyon! OHAL ilan edilebilir!
Milli sporcular Erciyes’te hazırlandılar, madalyalar ile döndüler!
Milli sporcular Erciyes’te hazırlandılar, madalyalar ile döndüler!
Futbol'da kulisleri sallayan iddia! Cüneyt Çakır göreve geliyor!
Futbol'da kulisleri sallayan iddia! Cüneyt Çakır göreve geliyor!
Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Edin Dzeko Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Edin Dzeko Fenerbahçe'de!
Çok Okunanlar
İstanbul'un suyunu sağlayan barajlar kurudu! İstanbul'a kötü haber!
İstanbul'un suyunu sağlayan barajlar kurudu! İstanbul'a kötü haber!
Ünlü Psikolog Esra Ezmeci'den olay aldatma açıklaması! Erkeğin güzel kadına bakması aldatma sayılır mı?
Ünlü Psikolog Esra Ezmeci'den olay aldatma açıklaması! Erkeğin güzel kadına bakması aldatma sayılır mı?
İstanbul'da hain terör örgütü PKK'ya darbe! Çok sayıda gözaltı var!
İstanbul'da hain terör örgütü PKK'ya darbe! Çok sayıda gözaltı var!
Milli boksör Avrupa Şampiyonu oldu! İşte Busenaz Sürmeneli!
Milli boksör Avrupa Şampiyonu oldu! İşte Busenaz Sürmeneli!
Temsilcilerimizin Avrupa Kupaları'ndaki rakipleri belli oldu!
Temsilcilerimizin Avrupa Kupaları'ndaki rakipleri belli oldu!
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde karate rüzgarı! 150 sporcu arasından 13'ü Milli takıma seçildi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde karate rüzgarı! 150 sporcu arasından 13'ü Milli takıma seçildi
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!