Fahrettin Koca Kurban Bayramı kaza bilançosunu açıkladı! Trafik kurallarına uyun çağrısı yapıldı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda yaşanan kazalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Gideceğiniz yere sağlıkla varın"
Açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
"Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17.774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz.
Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için Helikopter ve Kara Ambulanslarımızla, UMKE Ekiplerimizle, nöbetçi sağlık çalışanlarımızla verdiğimiz sağlık hizmeti devam ediyor. Gideceğiniz yere sağlıkla varın. "
Twitter Paylaşımı
Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17.774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 2, 2023
Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için Helikopter ve Kara Ambulanslarımızla, UMKE… pic.twitter.com/DWZNkRXB2J
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