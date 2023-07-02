Fahrettin Koca Kurban Bayramı kaza bilançosunu açıkladı! Trafik kurallarına uyun çağrısı yapıldı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı tatilinde yaşanan kaza istatistiklerini paylaştı. Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi.

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Fahrettin Koca Kurban Bayramı kaza bilançosunu açıkladı! Trafik kurallarına uyun çağrısı yapıldı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda yaşanan kazalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Gideceğiniz yere sağlıkla varın"

Açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17.774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz.

Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için Helikopter ve Kara Ambulanslarımızla, UMKE Ekiplerimizle, nöbetçi sağlık çalışanlarımızla verdiğimiz sağlık hizmeti devam ediyor. Gideceğiniz yere sağlıkla varın. "

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