CHP heyeti Merdan Yanardağ'ı cezaevinde ziyaret etti! 'Yanardağ'ın kendisine ve kanalına haksız yere saldırıldı'

Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Abdullah Öcalan'a ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer vermişti. Bebek katilini 'filozof' ilan eden Yanardağ, serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek şunları söylemişti:

"Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu, okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir"

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CHP'den destek ziyareti

Yanardağ, Öcalan'a övgü dolu sözleri nedeniyle tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken CHP'den tam destek aldı. CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen bir heyet, bugün Yanardağ'a destek ziyaretinde bulundu.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Aydın Milletvekili Evrim Karakoz Öcalan'dan övgüyle söz eden Yanardağ'ın haksız yere yargılandığını söyledi.

"Boyun eğmeyeceğiz"

Enis Berberoğlu, "Boyun eğmeyeceğiz. Baskılara direneceğiz. Bu bir oyun. Merdan Yanardağ'ın kendisine, kanalına haksız yere saldırıldı." açıklamasında bulundu.

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Berberoğlu, yarın da bir heyetin Yanardağ'ı ziyaret edeceğini ifade ederek "Her gün elimizden geleni yapacağız" dedi.

CHP hukuki süreci yakından takip edecek

CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirildiklerinin altını çizen Evrim Karakoz ise Yanardağ'ın konuşmasının montajlandığını ileri sürdü. Karakoz, CHP'nin hukuki süreci yakından takip edeceğini söyledi.

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