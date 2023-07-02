AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa benzetmesine sert tepki! Şuursuz bir yaklaşım!

Fransa'da artan protestoların dünya genelinde dikkat çektiği bir dönemde, Türkiye'de de sığınmacılar nedeniyle benzer çatışmaların yaşanabileceği iddiası ortaya atıldı. Bu iddiaya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert bir tepki geldi. Çelik, söz konusu yorumları yapanların sığınmacıları hedef göstererek nefret suçu işlediğini ve aynı zamanda çatışma çığırtkanlığı yaparak Türkiye'deki barış iklimine karşı korku ve nefret iklimi oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Ömer Çelik, Türkiye'nin insani değerlere bağlı bir ülke olduğunu ve milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaparken insan haklarına saygı gösterdiğini vurguladı. Türkiye'nin sığınmacılarla ilgili sorumluluğunu yerine getirirken, toplumsal barışın korunması ve çatışmaların önlenmesi için çaba gösterdiğini ifade etti. Çelik, bu tür iddiaların gerçeklikten uzak ve provokatif olduğunu belirterek, toplumun birlik ve beraberlik içinde yaşama iradesine vurgu yaptı.

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"Şuursuz ve Kötü Niyetli Bir Yaklaşım"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Çelik şunları kaydetti:

"Son günlerde bazı siyasetçi, gazeteci ve yorumcular, Fransa'da yaşanan son hadiseler üzerinden sığınmacıların Türkiye'de de benzer çatışmalara yol açabileceği iddiasını dile getiriyorlar. Türkiye'nin insani değerlere dayanan göç politikası ile Fransa'nın sömürgeci politikalarına ve ırkçı şiddete duyulan tepkiyi mukayese etmek, şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşımdır.

"Korku Ve Nefret İklimi Üretmeye Çalışıyorlar"

"Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyetli ve ahlaki temele dayanan insani yaklaşımı ile başka ülkelerin sömürgecilik, ırkçı şiddet ve insani dramlarla dolu politikalarını yan yana getirmek bir provokasyondur. Bu siyasetçi, gazeteci ve yorumcuların, Türkiye Cumhuriyeti'ni sömürgeci ülkelerle yan yana getiren şuursuz yaklaşımını ve çirkin provokasyonunu şiddetle kınıyoruz.

Bunlar, bir yandan sığınmacıları hedef göstererek nefret suçu işliyor; diğer yandan çatışma çığırtkanlığı yaparak ülkemizde hakim olan barış iklimine karşı korku ve nefret iklimi üretmeye çalışıyorlar..."

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"Seçim Döneminde Milletimiz Gereken Dersi Verdi"

"Fransa, birçok ülkede sömürgeci politikalarıyla yıkıma yol açmış bir aktördür ve sömürdüğü coğrafyanın insanlarına kucak açan bir ülke olmamıştır. Bu siyasetçi, gazeteci ve yorumcular, Fransa'nın sömürgecilik anlayışı ve ayrımcı kamu politikaları ile Türkiye'nin insani ve haysiyetli göç politikası arasındaki farkı kasıtlı olarak göz ardı ederek milletimizi yanıltmaya çalışıyorlar. Seçim döneminde en seviyesiz şekilde ortaya koyulan bu çirkin provokasyonlara milletimiz gereken dersi vermiştir."

"Türkiye Ölümden Kaçan Sığınmacılara Sahip Çıktı"

"Sömürgeci ülkeler ayrımcı politikalarının neticeleriyle ve şehirlerindeki ırkçı şiddete duyulan toplumsal tepkiyle yüzleşmektedir. Türkiye ise insani değerlere dayalı politikası gereği ölümden kaçan sığınmacılara sahip çıkmıştır. Türkiye bu çatışma bölgelerinde barışın yeniden tesis edilebilmesi ve bu insanların ülkelerine dönebilmesi için sorumluluk alan bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti, hiç kimsenin evini yurdunu terk etmeyeceği barış ikliminin bölgemizde ve uzak coğrafyalarda tesis edilmesi, ölümden kaçan insanların yurtlarına sağ ve salim dönebilmesi için güçlü bir siyaset takip etmektedir."

"Yaklaşık 500 bin suriyeli geri döndü"

"Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, "sadece mazlumların canlarını ve onurlarını kurtarmak için kapılarımızı açmakla kalmadık, onların yeniden evlerine dönüşü için de her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Türkiye'nin Suriye'de derinleşen insani trajedi karşısında sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Göçü sınır ötesinde tutmaya yönelik stratejimizi, gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle destekliyoruz..."

"Türkiye Bu Zihniyete Geçit Vermeyecek"

"Türkiye'yi sömürgeci ülkelerde gerçekleşen ve ırkçı şiddete dayanan köklü sebepleri olan hadiseler üzerinden değerlendirmeye çalışanlar, Avrupa'daki faşistlerle aynı düzlemde durmaktadır. Türkiye güven içinde yoluna devam ederek bu zihniyete geçit vermeyecektir."

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