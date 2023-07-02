Van'da feci kaza! Minibüs Van gölüne uçtu! Çok sayıda yatalı var!

Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün Van Gölü’ne uçtuğu kazada 11 kişi yararlandı.

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Van'da feci kaza! Minibüs Van gölüne uçtu! Çok sayıda yatalı var!

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Akdamar Adası önünde meydana geldi.

H.P. yönetimindeki 31 AJA 12 plakalı Ford Transit marka minibüs kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçtu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Yaralı 11 kişi minibüsten çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları ise göle dalış yaparak kimsenin kalıp kalmadığını araştırdı.

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