Tekne faciasından kurtulanlardan skandal açıklamalar! 'Tekneyi yandan çektiler'

Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasından kurtulan dört kişi, ağzına kadar dolu balıkçı teknesinin batmasına Yunan Sahil Güvenlik Güçleri'nin yol açtığını söylüyor.

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Tekne faciasından kurtulanlardan skandal açıklamalar! 'Tekneyi yandan çektiler'

Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasından kurtulan dört kişi, ağzına kadar dolu balıkçı teknesinin batmasına Yunan Sahil Güvenlik Güçleri'nin yol açtığını söylüyor.

BM,14 Haziran'da batan teknede çoğu Pakistan Suriye ve Mısır uyruklu 750 kadar kişinin olduğunu söylüyor. Son yıllada Akdeniz'de yaşanan en büyük insani facialardan biriydi. 104 kişi sağ kurtulurken, 82 kurbanın cesedi bulundu.

Kendi güvenlikleri için faciadan sağ kurtulan dört kişinin adlarını açıklamıyoruz, ancak kimliklerini birden çok kaynaktan doğrulattık.

BBC'ye konuşanlardan bazıları Atina'nın 40 kilometre kuzeydoğusundaki Malasaka Mülteci Kabul Merkezi'nde tutuluyor. Bazılarıysa tesisi terk etti.

Tekne faciasından kurtulanlardan skandal açıklamalar! 'Tekneyi yandan çektiler'

'Tekneyi yandan çektiler'

Mısırlı bir görgü tanığı "Yunan Sahil Güvenliği'nin bizi kurtaracağını sandık ama bunun yerine tekneyi batırdılar" diyor.

Görgü tanığı, Yunan Sahil Güvenliği'nin Yunanistan kıyılarının 80 kilometre açığında, Akdeniz'in en derin yerlerinden birinde battığında, tekneyi çektiğini anlatıyor.

Yunan makamları daha önce bu suçlamayı reddetti ve tekneye çıkıp, durumu incelemek istediklerinde bir ip bağlandığını, teknedekilerin bunu reddettiğini ve İtalya'ya gitmek istediklerini söylediklerini iddia etti.

Sağ kurtulanlar, Atina yakınlarındaki Malasaka Mülteci Kabul Merkezi'ne götürüldü.

Ancak sağ kurtulan Suriyeliler'den biri "Tekneyi yandan bağladılar ve hızla hareket ettiler" diyor.

Bu ifade, "tekneyi zorla çektiklerini ve alabora olmasına neden olduklarını" söyleyen Mısırlı görgü tanığının anlattıklarıyla örtüşüyor.

Konuştuğumuz, sağ kalan mültecilerden biri, Yunan makamlarının Yunan Sahil Güvenliği'nin tekneyi "nasıl kurtarmaya çalıştığı" konusunda medyayla konuşmamalarını istediğini, konuşurlarsa da "Yunan Sahil Güvenliğini" suçlamamaları gerektiğini söylediklerini belirtiyor.

Tekne faciasından kurtulanlardan skandal açıklamalar! 'Tekneyi yandan çektiler'

Sessiz olun para verelim demişler

Biri de, Yunan yetkililerinin neler yaşandığına dair ifadesini değiştirmesi için baskı yaptığını, karşılığında da "mali yardım ve iltica başvurusunun hızlandırılması" sözünü verdiklerini anlatıyor.

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