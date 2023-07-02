Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Teröre havadan büyük darbe!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"
CHP heyeti Merdan Yanardağ'ı cezaevinde ziyaret etti! 'Yanardağ'ın kendisine ve kanalına haksız yere saldırıldı'
İstanbul'da hain terör örgütü PKK'ya darbe! Çok sayıda gözaltı var!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa benzetmesine sert tepki! Şuursuz bir yaklaşım!
Van'da feci kaza! Minibüs Van gölüne uçtu! Çok sayıda yatalı var!
Yunan Medyasından skandal boğaz iddiası! ABD Teklif olarak sunacak!