Madımak olaylarının yıldönümü! Hayatını kaybedenler anıldı!

Sivas'ta Madımak olaylarında hayatını kaybeden 37 kişi, olayların 30. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

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Madımak olaylarının yıldönümü! Hayatını kaybedenler anıldı!

Sivas'ta Madımak olaylarında hayatını kaybeden 37 kişi, olayların 30. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında yaşanan olaylarda Madımak Oteli içerisinde 33 şair, yazar, ozan, 2 otel personeli ve otel dışında 2 kişi olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetmişti. Madımak olaylarında hayatını kaybedenler için olayların 30. yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi. İlk olarak Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü bugün Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan Madımak Oteli'ne giderek, olaylarda hayatını kaybedenler için oluşturulan köşeye karanfil bıraktı, dua etti.

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Ardından aralarında siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı kalabalık bir grup kortej oluşturup yürüyüş yaptı. Mevlana Mahallesi'nde başlayan kortej yürüyüşü olayların yaşandığı Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan Madımak Oteli önünde son buldu. Yürüyüş sırasında pankartlar açıldı, sloganlar atıldı. Bilim ve Kültür Merkezi önünde toplanan grup içerisinden seçilen temsilciler Madımak Oteli önüne, olaylarda hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.

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