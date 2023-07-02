Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Resmi açıklama ile duyurdular!

Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde takımdan ayrılan futbolcuları duyurmaya devam ediyor. Son olarak Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha'nın kulüple karşılıklı anlaşma sonucunda yollarının ayrıldığı açıklandı.

Dimitris Pelkas, Fenerbahçe formasını giydiği süre boyunca önemli katkılar sağlayan bir oyuncuydu. Ezgjan Alioski ise kısa süre önce takıma katılan bir isimdi. Mergim Berisha ise geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olan bir diğer futbolcuydu.

Fenerbahçe, bu ayrılıkların ardından yeni sezon öncesi kadro revizyonuna devam ediyor. Takımın gelecek dönemdeki hedeflerine uygun bir kadro oluşturma çalışmaları sürüyor.

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Resmi açıklamada başarılar mesajı

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır. Augsburg Kulübü’nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha’ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski’ye katkıları için teşekkür ediyor; Kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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