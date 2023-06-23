Futbol'da kulisleri sallayan iddia! Cüneyt Çakır göreve geliyor!

MHK'ye ikinci bir değişiklik yapılacağı, Lale Orta'nın dönemi sona erip, Orta'nın yerine Cüneyt Çakır başkanlık görevine getirileceği iddia edildi.

YAYINLAMA
Google News
Futbol'da kulisleri sallayan iddia! Cüneyt Çakır göreve geliyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu sonrasında yeniden başkan seçilen Mehmet Büyükekşi, dört yıllık başkanlık dönemi için ilk adımlarını attı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; A Milli Takım ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) tamamen yenileniyor. Öncelik milli takımda.

Stefan Kuntz dönemi beklenildiği gibi sona eriyor. Kuntz ile yakın zamanda yollar ayrılacak. Abdullah Avcı, 10 yıl sonra ikinci kez A Millilerin başına geçecek. Avcı, bu sebeple Fenerbahçe'nin teklifini de bekletiyor.

Futbol'da kulisleri sallayan iddia! Cüneyt Çakır göreve geliyor!

KULÜPLER KAYGILI

Süper Lig takımları, Cüneyt Çakır'ın yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak atanmasından dolayı kaygılı.

Çakır, geçen sezonun ardından 10'dan fazla kulübün talebiyle hakemlik görevinden uzaklaştırılmıştı. Ünlü eski hakem aslında geçen sezonun ortasında MHK başkanı olarak atanacak olsa da, statü gereği bir süre beklemesi gerektiği için bu atama işlemi yaz aylarına kadar ertelemiş olduğu ortaya çıktı.

MHK'ye ikinci bir değişiklik yapılacak. Lale Orta'nın dönemi sona erecek. Orta'nın yerine Cüneyt Çakır başkanlık görevine getirilecek.

İsveç'te bir ilk! PKK'ya destek şüphelisi mahkemeye çıkarıldı!İsveç'te bir ilk! PKK'ya destek şüphelisi mahkemeye çıkarıldı!

İstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ yakalandıİstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ yakalandı

Birleşmiş Milletler PKK raporunu açıkladı! Çocukları kullandılar!Birleşmiş Milletler PKK raporunu açıkladı! Çocukları kullandılar!

Erdoğan talimatı verdi! Büyük değişim başlıyor!Erdoğan talimatı verdi! Büyük değişim başlıyor!

23 Haziran Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?23 Haziran Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Meteoroloji uyardı! Ülke geneli 23 Haziran Cuma hava durumu nasıl olacak?Meteoroloji uyardı! Ülke geneli 23 Haziran Cuma hava durumu nasıl olacak?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Edin Dzeko Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Edin Dzeko Fenerbahçe'de!
Temsilcilerimizin Avrupa Kupaları'ndaki rakipleri belli oldu!
Temsilcilerimizin Avrupa Kupaları'ndaki rakipleri belli oldu!
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde karate rüzgarı! 150 sporcu arasından 13'ü Milli takıma seçildi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde karate rüzgarı! 150 sporcu arasından 13'ü Milli takıma seçildi
A milli futbol takımımız Galler engelini 2-0'lık skorla aştı büyük bir avantaj yakaladı
A milli futbol takımımız Galler engelini 2-0'lık skorla aştı büyük bir avantaj yakaladı
Son Haberler
Kan donduran olay! Kendi bebeklerini öldürdü!
Kan donduran olay! Kendi bebeklerini öldürdü!
Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer evlendi! İşte çiftin ilk kareleri!
Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer evlendi! İşte çiftin ilk kareleri!
Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
İstanbul Üniversitesi Profesörü açıkladı! Müsilaj geri gelebilir!
İstanbul Üniversitesi Profesörü açıkladı! Müsilaj geri gelebilir!
Türkiye-Galler maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye-Galler maçı bilet fiyatları ne kadar?
Türkiye-Galler maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye-Galler maçı bilet fiyatları ne kadar?
İtalya'dan flaş iddia! Arda Güler için 2 yıldız teklifi!
İtalya'dan flaş iddia! Arda Güler için 2 yıldız teklifi!
Çok Okunanlar
23 Haziran Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
23 Haziran Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Manisa'da fabrika yangını 16 saattir sürüyor Çok sayıda ekip olay yerinde!
Manisa'da fabrika yangını 16 saattir sürüyor Çok sayıda ekip olay yerinde!
Ece Ronay'ın estetiksiz hali görenleri hayretlere düşürdü!
Ece Ronay'ın estetiksiz hali görenleri hayretlere düşürdü!
Erdoğan talimatı verdi! Büyük değişim başlıyor!
Erdoğan talimatı verdi! Büyük değişim başlıyor!
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu’nda büyük gerginlik! Ali Koç konuşmasını yarıda bıraktı!
Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu’nda büyük gerginlik! Ali Koç konuşmasını yarıda bıraktı!
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"