Futbol'da kulisleri sallayan iddia! Cüneyt Çakır göreve geliyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu sonrasında yeniden başkan seçilen Mehmet Büyükekşi, dört yıllık başkanlık dönemi için ilk adımlarını attı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; A Milli Takım ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) tamamen yenileniyor. Öncelik milli takımda.

Stefan Kuntz dönemi beklenildiği gibi sona eriyor. Kuntz ile yakın zamanda yollar ayrılacak. Abdullah Avcı, 10 yıl sonra ikinci kez A Millilerin başına geçecek. Avcı, bu sebeple Fenerbahçe'nin teklifini de bekletiyor.

KULÜPLER KAYGILI

Süper Lig takımları, Cüneyt Çakır'ın yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak atanmasından dolayı kaygılı.

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Çakır, geçen sezonun ardından 10'dan fazla kulübün talebiyle hakemlik görevinden uzaklaştırılmıştı. Ünlü eski hakem aslında geçen sezonun ortasında MHK başkanı olarak atanacak olsa da, statü gereği bir süre beklemesi gerektiği için bu atama işlemi yaz aylarına kadar ertelemiş olduğu ortaya çıktı.

MHK'ye ikinci bir değişiklik yapılacak. Lale Orta'nın dönemi sona erecek. Orta'nın yerine Cüneyt Çakır başkanlık görevine getirilecek.

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