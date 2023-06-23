Erdoğan talimatı verdi! Büyük değişim başlıyor!

AK Parti'nin yerel seçimlere yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ederken, gelen bilgilere göre merkez yönetiminde büyük çaplı değişikliklerin beklendiği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden önce bu değişikliklerin yapılması gerektiğini kurmaylarına iletti.

YAYINLAMA
Google News
Erdoğan talimatı verdi! Büyük değişim başlıyor!

AK Parti içinde, milletvekillerinin, kabine üyelerinin ve Meclis grup yönetiminin değişim süreci, genel merkez yönetimiyle sürdürülecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere parti yönetiminin yenilenerek gidileceğini ifade etti.

Alınan bilgilere göre göre Erdoğan, kurmayları ile olağanüstü kongreye yönelik yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Meclis’te ve kabinede yaptığımız yenilenme sürecini parti yönetimi ile sürdüreceğiz. Seçmenin 14 Mayıs’ta verdiği mesajı iyi analiz edeceğiz. Parti yönetimine yönelik de bir değişim beklentisi var.

Bu değişimi yerel seçimlerden önce gerçekleştirmeliyiz. Bu nedenle, eylül sonu gibi olağanüstü kongre yapıp, parti organlarında yenilenmeye gideceğiz. Yerel seçimlerden sonra da il ve ilçe kongrelerini tamamlayarak, olağan kongre sürecini tamamlayacağız."

YENİLENME HESAPLARI

AK Parti içindeki yetkililere göre, 14 Mayıs'ta seçmenler, "yenilenme" mesajını sandıkta verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu mesajı alarak, parti üst yönetiminde büyük ölçüde değişiklik yapılması gerektiğini vurgulayarak, seçmenin olumlu tepkisini alabilecek yeni bir görünümle seçime girilmesinin önemli olduğunu düşünüyor.

AK Parti içindeki içeriden bilgilere göre, Eylül sonunda yapılması planlanan kongrede, 75 asil üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) %60'ı aşan bir değişimin gerçekleşeceği ifade ediliyor. Milletvekili listelerinin %65 civarında, kabine üyelerinin ise iki bakan haricinde tamamının değiştirileceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle uzun süredir görev yapmış olan parti yöneticilerine yeni MKYK'da yer vermeyeceği belirtiliyor.

GENÇLERE DAHA FAZLA GÖREV

Partinin yeni yönetiminde gençlere daha fazla görev verileceği, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'ndan (MKYK) seçilecek genel başkan yardımcılarının büyük çoğunluğunun genç isimlerden oluşacağı ifade ediliyor.

Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyorEvinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor

Ziraat Bankası kartı olanlar bedava alışveriş yapacak! 9 gün içinde başvurun: Hemen yükleniyorZiraat Bankası kartı olanlar bedava alışveriş yapacak! 9 gün içinde başvurun: Hemen yükleniyor

Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi! CHP'de sular durulmuyor!Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi! CHP'de sular durulmuyor!

Partimizde Genel Başkanımız dahil hiçbirimiz eleştiriden muaf değilizPartimizde Genel Başkanımız dahil hiçbirimiz eleştiriden muaf değiliz

Son yılların en kötü deniz felaketi: Tekne trajedisinde can kayıpları artıyorSon yılların en kötü deniz felaketi: Tekne trajedisinde can kayıpları artıyor

Furkan Öztürk kimdir? nereli, Furkan Öztürk kaç yaşında?Furkan Öztürk kimdir? nereli, Furkan Öztürk kaç yaşında?

Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"

Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen Ozan Güvenden dikkat çeken iddia! Photoshop!Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen Ozan Güvenden dikkat çeken iddia! Photoshop!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
İstanbul Üniversitesi Profesörü açıkladı! Müsilaj geri gelebilir!
İstanbul Üniversitesi Profesörü açıkladı! Müsilaj geri gelebilir!
Savunmaya bir yerli silah daha geliyor! Testleri geçti!
Savunmaya bir yerli silah daha geliyor! Testleri geçti!
Türkiye ve ABD heyetleri ABD'de görüşecek! Bölgedeki stratejiler konuşulacak!
Türkiye ve ABD heyetleri ABD'de görüşecek! Bölgedeki stratejiler konuşulacak!
Son Haberler
Kan donduran olay! Kendi bebeklerini öldürdü!
Kan donduran olay! Kendi bebeklerini öldürdü!
Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer evlendi! İşte çiftin ilk kareleri!
Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer evlendi! İşte çiftin ilk kareleri!
Defne Samyeli'den başörtü açıklaması Kapalı kadınlar daha genç görünüyor!
Defne Samyeli'den başörtü açıklaması Kapalı kadınlar daha genç görünüyor!
Titanik merakı felakete yol açtı Denizaltı içe doğru patlamış!
Titanik merakı felakete yol açtı Denizaltı içe doğru patlamış!
İran'dan gelen otobüste 'radyoaktif element' maddesi ele gecirildi!
İran'dan gelen otobüste 'radyoaktif element' maddesi ele gecirildi!
MİT'ten Suriye'de kritik operasyon!PKK'nın üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi!
MİT'ten Suriye'de kritik operasyon!PKK'nın üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi!
Orman yangınlarına önlem olarak İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı
Orman yangınlarına önlem olarak İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı
Çok Okunanlar
23 Haziran Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
23 Haziran Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Manisa'da fabrika yangını 16 saattir sürüyor Çok sayıda ekip olay yerinde!
Manisa'da fabrika yangını 16 saattir sürüyor Çok sayıda ekip olay yerinde!
Ece Ronay'ın estetiksiz hali görenleri hayretlere düşürdü!
Ece Ronay'ın estetiksiz hali görenleri hayretlere düşürdü!
Erdoğan talimatı verdi! Büyük değişim başlıyor!
Erdoğan talimatı verdi! Büyük değişim başlıyor!
Akkuyu Nükleer Santralinde yeni görüntüler! İlk reaktör bu yıl devreye girecek!
Akkuyu Nükleer Santralinde yeni görüntüler! İlk reaktör bu yıl devreye girecek!
İsveç'te bir ilk! PKK'ya destek şüphelisi mahkemeye çıkarıldı!
İsveç'te bir ilk! PKK'ya destek şüphelisi mahkemeye çıkarıldı!
İstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ yakalandı
İstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ yakalandı
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"