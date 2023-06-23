Erdoğan talimatı verdi! Büyük değişim başlıyor!

AK Parti içinde, milletvekillerinin, kabine üyelerinin ve Meclis grup yönetiminin değişim süreci, genel merkez yönetimiyle sürdürülecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere parti yönetiminin yenilenerek gidileceğini ifade etti.

Alınan bilgilere göre göre Erdoğan, kurmayları ile olağanüstü kongreye yönelik yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Meclis’te ve kabinede yaptığımız yenilenme sürecini parti yönetimi ile sürdüreceğiz. Seçmenin 14 Mayıs’ta verdiği mesajı iyi analiz edeceğiz. Parti yönetimine yönelik de bir değişim beklentisi var.

Haberin Devamı

Bu değişimi yerel seçimlerden önce gerçekleştirmeliyiz. Bu nedenle, eylül sonu gibi olağanüstü kongre yapıp, parti organlarında yenilenmeye gideceğiz. Yerel seçimlerden sonra da il ve ilçe kongrelerini tamamlayarak, olağan kongre sürecini tamamlayacağız."

YENİLENME HESAPLARI

AK Parti içindeki yetkililere göre, 14 Mayıs'ta seçmenler, "yenilenme" mesajını sandıkta verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu mesajı alarak, parti üst yönetiminde büyük ölçüde değişiklik yapılması gerektiğini vurgulayarak, seçmenin olumlu tepkisini alabilecek yeni bir görünümle seçime girilmesinin önemli olduğunu düşünüyor.

Haberin Devamı

AK Parti içindeki içeriden bilgilere göre, Eylül sonunda yapılması planlanan kongrede, 75 asil üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) %60'ı aşan bir değişimin gerçekleşeceği ifade ediliyor. Milletvekili listelerinin %65 civarında, kabine üyelerinin ise iki bakan haricinde tamamının değiştirileceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle uzun süredir görev yapmış olan parti yöneticilerine yeni MKYK'da yer vermeyeceği belirtiliyor.

GENÇLERE DAHA FAZLA GÖREV

Partinin yeni yönetiminde gençlere daha fazla görev verileceği, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'ndan (MKYK) seçilecek genel başkan yardımcılarının büyük çoğunluğunun genç isimlerden oluşacağı ifade ediliyor.

Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor

Ziraat Bankası kartı olanlar bedava alışveriş yapacak! 9 gün içinde başvurun: Hemen yükleniyor

Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi! CHP'de sular durulmuyor!

Partimizde Genel Başkanımız dahil hiçbirimiz eleştiriden muaf değiliz

Son yılların en kötü deniz felaketi: Tekne trajedisinde can kayıpları artıyor

Furkan Öztürk kimdir? nereli, Furkan Öztürk kaç yaşında?

Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"

Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen Ozan Güvenden dikkat çeken iddia! Photoshop!