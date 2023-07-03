Kasımpaşa, 2023- 2024 Futbol sezonunu açtı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bugün yaptığı antrenmanla 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı.

KEMAL ÖZDEŞ, İDMAN ÖNCESİ OYUNCULARLA TOPLANTI YAPTI

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Kemal Özdeş, idman öncesi oyuncularla toplantı yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra topla çalışma gerçekleştirildi.

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