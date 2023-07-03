Resmi Nikahtan Sonra Birlikte Olmak Günah Mı? Dinimizde İmam Nikâhı Şart Mıdır?

Hukuki denetimin sağlandığı resmi nikahta, dini nikahta bulunmayan başta mehir olmak üzere bazı unsurlar bulunmaktadır. İslam’ın bazı ölçütlerine göre resmi nikahta da dini nikahta da eksiklikler bulunmaktadır. Peki dini nikah kıyılmadan resmi nikahtan sonra birlikte olmak günah mıdır? İmam nikahı kıymak dinimizde şart mıdır? İşte konuyla alakalı tüm merak edilenler…

Resmî Nikahtan Sonra Birlikte Olmak Günah mı?

Resmî nikah, alt soyların soy bağlarının belirlenmesini sağlamak amacıyla belediye memuru tarafından usulüne uygun biçimde yapılan bir törendir. Bu törenin yapılmadığı evlilikler hukuki açıdan hiçbir geçerlilik taşımamaktadır. Dini nikah ise evlenecek kişilerin kendi dinlerinin şartlarını uygulamak amacıyla yaptıkları, imam tarafından kıyılan özel bir nikahtır. Dini nikahta resmî nikahta olduğu gibi hukuken bir geçerlilik arama söz konusu değildir. Teorik olarak böyle açıklanan kavramlar, günlük yaşantıda farklı şekillerde uygulanmaktadır. Anadolu’da Doğu ve Güney bölgeleri başta olmak üzere gelenek ve göreneklerine bağlı olan pek çok aileler ve aşiretler dini nikahı resmi nikahtan öncelikli saymaktadır. Hatta bazen resmi nikahı yok saymaktadırlar. Her bir birey kendi inançları doğrultusunda hareket etmektedir. Ancak bu durumun kanunlardan öteye geçmesi durumunda yasa koyucunun önlemler alması gerekmektedir. Sadece resmî nikahı olan kişiler beraberlik yaşadıklarında zina yapmış olmazlar. Hukuki denetim resmî nikah sayesinde sağlanmaktadır. Ancak imam nikahında bulunan bazı unsurlar resmi nikahta bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra bu unsurlar nikahın sonucuna bağlı olduğu için resim nikahla evlenmiş olan bireylerin nikahları sahih olmaktadır.

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Dinimizde İmam Nikahı Şart Mıdır?

Dini nikah yasal olarak uygulanması gereken bir tören değildir. Ancak evlenecek bireylerin birbirine helal olmaları açısından dini nikah kıymaları gerekmektedir. Yani dinimiz kuralları gereğince dini nikah kıyılması şarttır. Dini nikahın hukuksal olarak bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Hukuksal olarak imam nikahı bulunmasa dahi bireylerin resmî nikahlı olması yeterlidir.

İmam Nikahı Olmadan Resmi̇ Nikâh Kıyılır Mı? Sadece Resmi̇ Nikâh Yeterli̇ Mi?

Cumhuriyet dönemine kadar resmi ya da dini olarak ayrıştırılmayan nikah için Peygamber Efendimiz (SAV), Nikâhın gizli kalmayıp muhakkak duyurulması gerektiğini söylemektedir. Nikahın şartlarını ve vazifelerini bilip araştırdıktan sonra tarafların hazırlığa girerek, şahitler eşliğinde birbirlerini eş olarak kabul etmeleri ile gerçekleşecek nikah için şartlar bellidir imam olması zorunluluğu yoktur. Evlenmek isteyen çiftlerin toplum içerisinde kafasını karıştırabilen konulardan birisi de imam nikahı olmadan dini nikahın gerçek olup olmayacağı ile ilgilidir. Bu duruma açıklık getirecek olursak nikahın dinimiz açısından bazı gerekli şartları vardır. Aynı şart ve gereklilikler resmi nikahta var ise kıyılan nikah sahih olmaktadır. Dini nikah ve resmi nikahtaki şartlar birbirini tamamlamıyorsa, herhangi bir eksiklik varsa işler değişebilmektedir. Şöyle ki: Resmi nikahı kıyılacak kimselerde kişiler evlendiklerine dair kesin olarak ifade etmelidir.

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Dinimizde nikahın sahih olabilmesi için şahitlerin Müslüman olması ve her iki şahitten en az birinin erkek olması zorunludur. Resmi kıyılan nikahta böyle bir şart olmadığı için nikaha gölge düşürebilmektedir. Resmi nikahta şahitlerde aranan özellik sadece T.C vatandaşı olmasıdır. Bu iki ayrıma dikkat edilmelidir.

Dini nikahta yani imam nikahında tarafların süt kardeşi olmaması gerekir. Resmi kıyılan nikahta da bu özelliğe dikkat edilmez.

Dini nikahta mehir isteme gibi durumlar var iken resmi nikahta böyle bir şey yoktur.

Dinimizde Müslüman bir kadının gayrimüslim erkek ile evlenmesi yasaktır. Resmi nikahta da bu durum şart değildir, es geçilebiliyor. Eğer gerçekleştirilirse Allah katında nikah sahih olmamaktadır.

Resmi Nikah Olmazsa Ne Olur?

Resmi nikah olmazsa çok şey olur. Öncelikle eşler, birbirlerinden hak alma konusunda bir şey iddia edemezler. Ayrıca bu evlilikten doğacak olan çocuk da birtakım haklardan mahrum kalır. Kamu düzeninin bozulmaması için resmiyetin sağlanması önemlidir. Çiftler, Medeni Kanun'a göre her yerde evli sayılabilmek için buna ihtiyaç duyarlar.

Dini Nikah Olmazsa Ne Olur?

Dini bir ritüel olan imam nikahı, her insanın yapması gereken bir işlem değildir. Bu nedenle evlendiğiniz insanla böyle bir nikah kıymasanız da olur. Bu durum sadece evliliğin Allah katında da geçerli sayılabilmesi içindir. Genel olarak her Müslüman bu uygulamayı da yerine getirir. Çünkü bu şekilde evlenmek, çok eskiden beri süregelen bir ritüeldir.

İmam Nikahının Geçerliliği Nedir?

Bu nikahın kanun karşısında hiçbir geçerliliği bulunmuyor. Sadece Allah katında geçerli olan bir durumdur. Bu nedenle imam nikahı kıyarak eşinizin üzerinde hakkınızın olduğunu kimseye kanıtlayamazsınız. Bu tür durumlara düşmemek için önce kanun önünde evlenmeniz gerekiyor.

Türkiye’de İmam Nikahı Kıymak Yasak Mı?

Böyle bir uygulama ülkemizde yasak değildir. Çünkü Türkiye’nin geneli Müslümandır. Ve dine göre bu nikahın yerine getirilmesi icap ediyor. Yasak getirilen konu ise resmi nikahsız imam nikahının olmaması gerektiğidir.

Resmi Nikah Mı Dini Nikah Mı Önemli?

Hukuki açıdan bakıldığı zaman resmi nikahın çok önemli olduğunu fark edeceksiniz. Özellikle de kadın haklarının korunması için gerekli olan bu işlemler, devletin sizi eş olarak kabul edebilmesini sağlar. Bu evlilikler sayesinde hem maddi hem de manevi bir hakka sahip olursunuz. Kanunda evli sayılmanız, size her türlü süreçte yardım edecektir.