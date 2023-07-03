3. Avrupa oyunları'nda Türkiye rüzgarı esti! Tam 38 madalya kazanıldı!

Türkiye'nin Başarısı 3. Avrupa Oyunları'nda Göz Kamaştırdı

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye, büyük bir heyecan ve başarıyla mücadele etti. 193 sporcuyla, 19 farklı branşta yarışan Türk takımı, ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Kadınlar ve erkeklerden oluşan milli sporcular, Polonya'nın Malopolska bölgesindeki 13 ayrı şehirde mücadele etti.

Türk sporcuların gösterdiği üstün performans sonucunda Türkiye, toplamda 38 madalya elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu madalyaların 9'u altın, 9'u gümüş ve 20'si bronz olmak üzere çeşitli kategorilerde kazanıldı. Sporcularımızın emekleri ve yetenekleri sayesinde Türkiye, madalya sıralamasında 48 ülke arasında 9. sırayı elde etti.

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İlk sıra İtalya'nın

Madalya sıralamasında 1'inciliği ise 35 altın, 26 gümüş ve 39 bronz olmak üzere toplam 100 madalyayla İtalya elde etti.

Kapanış seremonisinde Türk bayrağını Neslihan Yiğit Arın taşıdı.

Krakow'daki Henryk Reyman Belediye Stadı'nda gerçekleşen kapanış seremonisinde Türk bayrağını milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın taşıdı.

Avrupa Oyunları'nın kapanış töreni, büyüleyici bir atmosferde gerçekleşti. Bu özel törende ülkelerin geçiş töreni yer almasa da katılımcı ülkelerin kafileleri tribünlere karışık bir şekilde giriş yaparak yerlerini aldılar.

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Sanatçıların muhteşem mini konserleriyle coşku dolu anlar yaşandı ve "Biz Biriz" sloganıyla düzenlenen oyunlar büyük ilgi gördü. Sahne şovları ve ışık gösterileriyle renklenen kapanış töreni, unutulmaz bir deneyim sunmaya devam etti.

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