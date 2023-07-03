Merkez Bankası'ndan kritik karar! Döviz satılmayacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, faiz oranlarını yükseltme kararının ardından bankacılarla gerçekleştirdiği toplantıda, para politikasında köklü değişikliklerin yapılacağına dair net mesajlar verdi.

EKONOMİ gazetesinin edindiği bilgilere göre, Erkan, toplantıda enflasyonla mücadeleyi birinci öncelik olarak belirtti ve güçlü Türk Lirası üzerinde durarak "şahin" bir tutum sergiledi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, gelecek günlerde para politikası çerçevesinde atılacak adımlar hakkında yaptığı açıklamalarda, döviz kurlarını baskılamak amacıyla uygulanan "makro ihtiyati önlemlerin" kademeli olarak kaldırılacağını ifade ettiği öğrenildi.

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Ayrıca, Bakan Şimşek'in geçen haftaki açıklamasında belirttiği gibi, TCMB'nin rezervlerindeki güçlü artışın döviz satışının sona erdirileceğini doğruladığı belirtilmektedir.

Kaynaklara göre, TCMB Başkanı Erkan, faiz artışı kararının hemen ardından bazı özel bankaların döviz alımına yönelmelerinden de rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Bankacıların, "Gelen talepleri test etmek istedik" sözlerine karşılık olarak Erkan, "Keşke testi Türk Lirası'na yönelik olarak yapmış olsaydınız; döviz alım taleplerini faiz kararından birkaç dakika sonra değil, zamana yayarak karşılasaydınız" şeklinde cevap verdi.

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