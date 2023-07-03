Milli sporcular tarih yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti!

Türk sporcular, Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nda büyük başarı elde etti.

Türkiye'yi 19 farklı branşta temsil eden toplamda 193 sporcu arasında 103'ü kadın ve 90'ı erkek yer aldı.

Milli sporcular, 13 farklı şehirde düzenlenen organizasyonda 9 altın, 9 gümüş ve 20 bronz madalya kazanarak toplamda 38 madalya elde etti ve Türk bayrağını gururla taşıdı.

Ayrıca, Türkiye madalya sıralamasında 48 ülke arasında 9. sırayı alarak büyük bir başarı elde etti.

Altın madalya kazanan sporcular arasında Buse Naz Çakıroğlu, İsmail Keleş, Eray Şamdan, Suda Yaren Uzunçavdar, Nafia Kuş, Gülistan Turan, Bediha Taçyıldız, Emine Arslan ve Buseniz Sürmeneli yer alıyor.

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Milli sporcularımıza tebrik mesajları art arda gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cümleleri kullandı;

3. Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden millî sporcularımızın tamamını canıgönülden tebrik ediyorum. 3. Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden millî sporcularımızın tamamını canıgönülden tebrik ediyorum. ?? pic.twitter.com/cO64SZGSrz Haberin Devamı July 3, 2023

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