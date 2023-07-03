MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanlığı birimleri, İsrail'in gizli servisi Mossad'ın Türkiye'ye yönelik haber alma faaliyetlerini uzun süre boyunca titizlikle takip etti.

MİT'in elde ettiği bilgilere göre, Mossad, istihbarat ve takip yeteneklerine sahip kişileri özenle seçerek yurtdışında eğitim veriyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen siyasal ve askeri casusluk operasyonu sırasında yakalanan Ahmet Koray Özgürün, Alperen Erkut, Halid Alnebhen, Gizvan Amori, Nizar Saaddeddin, Muhammed Murii ve Khaled Nijim adlı 7 kişi, sorgularında Mossad ile çalıştıklarını tek tek itiraf etti. Bu operasyon çerçevesinde toplamda 9 hücreyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 56 kişinin Mossad ile ilişkisi olduğu düşünülmekte.

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Sahte internet siteleri ile bilgi toplamışlar

İsrail devleti, Tel Aviv merkezli bir uzaktan çevrimiçi operasyon ekibi oluşturarak, birçok Ortadoğu ülkesinin vatandaşlarından oluşan bir grup aracılığıyla biyografik istihbari bilgiler toplama ve teknik olarak konum ve gerçek IP adreslerini elde etme amacıyla sahte internet haber siteleri dahil olmak üzere farklı dillerde çoklu yayın yapan siteler kurduğu ortaya çıktı. Bu operasyon ekibi, Mossad'a bağlı olan ve toplamda 9 İsrailli istihbaratçının yönettiği bir üst istihbarat hücre yapılanması olarak faaliyet göstermekte ve uluslararası çapta operasyonel yeteneklere sahip olduğu belirlendi.

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Bu istihbarat ağı, gizli bir şekilde faaliyet göstererek hedef ülkelerde istihbari faaliyetler yürütmekteydi. Sahte internet siteleri aracılığıyla kullanıcıları kandırarak kişisel bilgilerini elde etme ve teknik yöntemlerle gerçek IP adreslerini tespit etme amacı güdüyordu. Bu bilgiler, istihbarat faaliyetleri için kullanılmakta ve hedef ülkelerin güvenliği üzerinde etkili olabilirdi.

İstanbul'da İsrail hesabına çalışan istihbarat elemanları, uzaktan siber eğitim ve teknik destek hizmetlerini Cyberintelligence International Private Ltd adlı casus yazılım firmasının yöneticisi olan 8 Ekim 1999 doğumlu Priyanshi Patel Kulhari'den alıyordu. Mossad'a bağlı siber istihbarat uzmanı Kulhari, İstanbul'daki casuslarla sürekli iletişim halindeydi. Hedef kişilerin telefonlarına nasıl casus yazılımların yerleştirileceğini ve hangi haberlerin linklerinin tıklanacağını belirleme görevi Kulhari'ye aitti.

Operasyon merkezi Tel Aviv

MİT ayrıca, Mossad'ın İstanbul'da eleman yaptığı Arap kökenli casusları, özellikle Lübnan ve Suriye'ye istihbarat toplama ve SİHA'larla operasyon yapılacak hedef noktaların belirlenmesi için gönderildiğini tespit etti. İddiaya göre, Malezya, Endonezya ve İsveç'te farklı sektörlere bağlı ofislerin kurulduğu görünümü verilerek operasyonlar gerçekleştiriliyordu. Ancak aslında tüm operasyonlar İsrail'in başkenti Tel Aviv'den yönetiliyordu. İlk aşamada, turistik yerler olarak bilinen Cami, Kilise, Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı gibi yerlerin fotoğraflarının çektirilmesiyle saha elemanlarının yetenekleri ve sadakati ölçülüyor ve daha sonra bir üst aşamaya geçiliyordu.

Ajanlık faaliyetleri beş aşamada gerçekleştirilerek uzaktan operasyonel eğitim kademe kademe veriliyordu. Beşinci aşamaya geçen istihbarat elemanları, gizlice yurtdışına gönderilerek profesyonel istihbaratçı olarak eğitim alıyordu. MİT, İstanbul'da Mossad tarafından eleman yapılan bazı Lübnanlı ve Suriyelilerin Beyrut'taki Haret Hreik bölgesine keşif ve istihbarat amaçlı gönderildiğini tespit etti. Bu faaliyetler arasında Lübnan Hizbullah'ının yerleştiği bir binanın tam koordinatlarının elde edilmesi ve binanın 3. katında bulunan Hizbullah'a ait üst düzey askeri ve siyasi isimlerin kimliklerinin tespit edilmesi gibi uluslararası operasyonlar da yer alıyordu.

Mossad'ın Telefon Gasbı ve Hırsızlık Operasyonları

MİT, Mossad'ın Türkiye'deki casusluk faaliyetlerini çözerken, İstanbul merkezli bazı operasyonların ortaya çıktığını tespit etti. Mossad, telefon gasbı ve hırsızlık gibi karmaşık yöntemlerle ileri düzeyde faaliyetlerde bulunuyordu. Mossad, MİT'e yakalanmamak için karmaşık metodlar geliştirerek İstanbul merkezli operasyonlar gerçekleştiriyordu. Bu yöntemler, casusluk faaliyetlerini daha gizli ve karmaşık hale getirmeyi amaçlıyordu.

Mossad'a çalışan Halepli şebeke üyeleri Muhammed Filli ve Abdullah Fellaha, Kağıthane'deki Trend GYO adlı şirketin Suriyeli yönetim kurulu başkanı Hisham Younis Yahya Qafisheh'in ofisini keşfetmişlerdi.

Telefon Gaspı ve Planlanan Olay

Mossad ajanları, Hisham Younis Yahya Qafisheh'in kullandığı telefonun gasp edilmesi olayını planlamışlardı. Bu olay, Mossad'ın casusluk faaliyetlerinin bir parçasıydı.

Mossad, Başakşehir'deki bir sitede bir ikametgahdan hırsızlık yaparak bilgisayarların ve dokümanların çalınmasını gerçekleştirmişti. Bu operasyon da casusluk faaliyetlerinin bir örneğiydi.

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