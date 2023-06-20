MİT, PKK/YPG'nin sözde Tel Rıfat sorumlusunu etkisiz hale getirdi!

Şehba Bölge Sorumlusu Karker Kod Rıdvan Ulugana etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen ve talimatını verdiği eylemler nedeniyle MİT'in öncelikli hedefleri arasında bulunan Şehba Bölge Sorumlusu Karker Kod Rıdvan Ulugana etkisiz hale getirildi. MİT, saha ajanlarına operasyonu başlatma talimatı verdi ve Suriye/Tel Rıfat’ta bulunan R.Ulugana'nın etkisiz hale getirilmesine yönelik kapsamlı bir planlama yaptı.

Rıdvan Ulugana'nın Örgüt İçindeki Rolü

Karker Soğaneke, Karker Tolhildan ve Tolhildan Afrin kod isimlerini de kullanan Rıdvan Ulugana, örgüt içerisinde önemli bir pozisyonda bulunuyordu. 2007 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan Ulugana, Irak'ta örgütün özel güç biriminde sabotaj eğitimi aldı. Daha sonra Suriye'ye geçerek Afrin'de Operasyon Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olarak görev yaptı. Ayrıca PKK/YPG'nin Afrin'deki kampının sorumlusu olarak faaliyetlerde bulundu.

Haberin Devamı

Sabotaj Eğitimi ve Faaliyetler

Rıdvan Ulugana'nın geçmişte örgütün özel güç biriminde sabotajcı olarak faaliyet yürütmesi, terör eylemleri gerçekleştirme konusunda uzmanlaşmasına neden oldu. Amanoslar'da faaliyet yürüttüğü dönemde bölgedeki eylemlere katıldı ve bölgedeki güvenlik güçlerine karşı çatışmalara dahil oldu.

Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki Rolü

Rıdvan Ulugana, Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) ve Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) bölgelerinde önemli bir rol üstlendi. Bu bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı gerçekleştirilen saldırıların talimatlarını veren ve planlamasını yapan sorumlu seviyedeki örgüt kadrosuydu.

Haberin Devamı

Terör Eylemleri ve Planlayıcı Konumu

Rıdvan Ulugana, FKH ve ZDH bölgelerinde güvenlik güçlerine, Türkiye güdümünde faaliyet yürüten gruplara, derneklere ve sivillere yönelik birçok eylemin planlayıcısı olarak görev yapıyordu. Uzun süredir Suriye/Afrin-Tel Rıfat bölgelerinde terör faaliyeti yürüten Ulugana, elinde onlarca insanın kanı olan bir teröristti.

Suriye/Afrin-Tel Rıfat Bölgesindeki Faaliyetler ve Örgüt Mensuplarının Türkiye'ye Aktarımı

Rıdvan Ulugana, Suriye/Afrin-Tel Rıfat bölgelerinde terör faaliyetlerine devam ederken, aynı zamanda bölgedeki örgüt mensuplarının Türkiye'ye aktarımını da organize ediyordu. Bu faaliyetler, MİT'in dikkatini çekti ve Ulugana'nın etkisiz hale getirilmesi için operasyon düzenlendi.

MİT, kırmızı kategoride aranan MLKP sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon, Fethi Sekin'in intikamı alındı!

MİT yaptığı operasyonla PKK/KCK 'nın Gri listedeki bir mensubunu ve 2 teröristi etkisiz hale getirildi

Başkan Erdoğan MİT Başkanlığına İbrahim Kalın'ı atadı

HDP'de kazan kaynamaya başladı, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan flaş karar!