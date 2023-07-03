Kabine Beştepe'de toplanıyor! Memur ve emekli maaşları konuşulacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine bugün toplanacak. Masada milyonların beklediği memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa başta olmak üzere gündemdeki konular görüşülecek.

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Kabine Beştepe'de toplanıyor! Memur ve emekli maaşları konuşulacak!

Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki kabine, bugün Beştepe'de bir araya gelecek.

Kurban Bayramı tatilinin ardından bir araya gelecek olan hükümet, önemli konuları ele alacak.

Kamuda çalışan personel ve emeklilerin maaşlarına yönelik zam oranı, masanın en kritik gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Ayrıca İsveç'in NATO üyeliği de tartışılacak konular arasında yer alacak. Bu konunun ayrıntılı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

MASADA TORBA YASA VAR!

Torba yasa çalışması, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütüldü. Meclis gündemine gelecek olan torba kanun teklifinde birçok konu ele alınacak. Bu konular arasında emeklilerin durumuna ilişkin düzenlemeler, kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması ve gençlerin ilk bilgisayar ve telefon alımlarında vergi muafiyetinden yararlanmaları gibi maddeler bulunacak.

KİRA ARTIŞI KONUŞULACAK!

Konut kiralarındaki artış oranının yüzde 25 olan üst limiti 1 Temmuz itibariyle sona ermişti. Konutlardaki kira artışı oranının 2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle yüzde 25 olarak sürdürülmesi kararı da kabine toplantısının gündemine gelecek.

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