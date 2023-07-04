Mikumi Milli Parkı ziyaretçilerine Afrika'nın vahşi doğasını deneyimleme fırsatı sunuyor

Tanzanya'nın en büyük dördüncü parkı olma özelliğine sahip Mikumi Milli Parkı, ziyaretçilerine Afrika'nın vahşi doğasını deneyimleme fırsatı sunuyor.

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Mikumi Milli Parkı ziyaretçilerine Afrika'nın vahşi doğasını deneyimleme fırsatı sunuyor

Tanzanya'nın en büyük dördüncü parkı olma özelliğine sahip Mikumi Milli Parkı, ziyaretçilerine Afrika'nın vahşi doğasını deneyimleme fırsatı sunuyor.

FİLLER, ZEBRALAR, GEYİKLER VE ZÜRAFALAR ZİYARETÇİLERE GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın Morogoro şehrinde 3 bin 230 metrekarelik yüzölçümüne sahip Mikumi Milli Parkı, birbirinden değişik vahşi hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Safari tutkunlarının saatlerini harcayarak ulaştığı ülkenin en büyük dördüncü milli parkını ziyaret edenler, vahşi yaşamı yakından gözlemleyerek unutulmaz anlar yaşıyor. Parktaki filler, zebralar, geyikler ve zürafalar ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

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