Aydın jandarması vatandaşların gönüllerini aldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri, depremzedeler ve rehabilitasyon merkezinde gören engellileri ziyaret ederek gönüllerini aldı.

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Aydın jandarması vatandaşların gönüllerini aldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri, depremzedeler ve rehabilitasyon merkezinde gören engellileri ziyaret ederek gönüllerini aldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremden sonra Aydın'a gelen ailelerini ve rehabilitasyon merkezinde tedavi gören engellileri unutmadı. Vatanı için canını düşünmeden feda eden kahraman şehitlerin emaneti olan ailelerini ziyaret eden jandarma ekipleri, şehitlerin kabirleri başında dua etti. Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde etkisini gösteren yıkıcı depremin ardından Aydın'a gelen depremzede aileler ile rehabilitasyon merkezinde tedavi gören engellileri de ziyaret eden jandarma ekipleri vatandaşların gönüllerini aldı.

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DOLANDIRICILIĞA KARŞI UYARDI

Karayolu ile seyahat eden vatandaşların da Kurban Bayramı'nı kutlayan jandarma ekipleri, yapılan yol kontrollerinde araç sürücülerine trafikte uymaları gereken kuralları hatırlatırken, Kurban Bayramı dolayısıyla meydana gelebilecek hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı da hayvan sahipleri bilgilendirilerek hayvan satış yerlerinde kontroller gerçekleştirdi.

KAYNAK: İHA

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