Ermeni sporocudan Azerbaycanlı sporcuya çirkin saldırı!

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki geriilim her kesimde devam ediyor. Bu gerilimin baş gösterdiği en son olayda Gürcisatan da düzenlenen uluslararası etkinlikte karate turnuvasında meydana geldi.

Ermeni sporcu dayanamadı

Turnuvaya Azerbaycan'dan katılan karateci Alika Semihova, karşılaştığı Ermeni rakibini mağlup etti.

Semihova, sonuçların açıklanmasının ardından rakibine elini uzattı. Ancak Ermeni sporcu el sıkışmak yerine, beklenmedik bir şekilde Semikhova'nın suratına tokat attı.

Salon da gergin dakikalar

Ermeni sporcunun bu agresif ve çirkin hareketi, hem Azerbaycan takımının hocalarını hem de karşılaşmayı izleyenleri kışkırttı.

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Sinirlerin gerildiği salonda Semihova'nın soğukkanlılığı ve dik duruşu dikkat çekti.

"Onun seviyesine düşmemek, irade ve dayanıklılık gerektiriyordu"

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Alika Semikhova, "Onun seviyesine düşmemek, irade ve dayanıklılık gerektiriyordu. Biz millet olarak her zaman haysiyetimizi koruyoruz, her şeyi minder üzerinde ispatlıyoruz ve bayrağımızı yükselterek ve Ermeni sporculara Milli Marşımızı dinleterek, madalya töreninde onlara kürsüden bakıyoruz." dedi.

Olaya ilişkin görüntüler ise sosyal medyada yayılarak gündem oldu. Ermeni sporcunun çirkin hareketine tepki yağdı.

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