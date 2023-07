Twitter'a rakip geliyor! Musk ve Zuckerberg soğuk savaşı devam ediyor!

BBC'nin haberine göre, ücretsiz uygulamada görüntülenecek içerik sayısında sınır olmayacağı tahmin ediliyor.

Uygulamanın ara yüzüne ait görsellerde yeni platformun Twitter'a benzerliği dikkati çekerken, Meta, Threads'in "metin tabanlı sohbet uygulaması" olacağını açıkladı.

App Store üzerinden indirilecek Threads, konum bilgisi, satın alınan ürünler ve internet geçmişi gibi pek çok veriye erişebilecek.

Looks like Meta is doing a pre-order launch for Threads, its Twitter competitor, in the App Store. Says it will be available July 6th https://t.co/vD3EykUJdS