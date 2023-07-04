İzmir'in Selçuk ilçesini bayram tatilinde 550 bin ziyaretçi

İzmir'in Selçuk ilçesi, Kurban Bayramı'nda 550 bin ziyaretçiyi ağırladı, tatilciler kültürel ve doğal değerleriyle ilham veren kenti keşfetti.

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İzmir'in Selçuk ilçesini bayram tatilinde 550 bin ziyaretçi

İzmir'in Selçuk ilçesi, Kurban Bayramı'nda 550 bin ziyaretçiyi ağırladı, tatilciler kültürel ve doğal değerleriyle ilham veren kenti keşfetti.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kurban Bayramı tatilinde kentte 550 bin ziyaretçinin ağırlandığını, 9 günlük yoğun çalışmaları nedeniyle belediye emekçilerine teşekkür etti.

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TATİLCİLER SELÇUK İLÇESİNİNİN KÜLTÜREL VE DOĞAL DEĞERLERİNİ KEŞFETTİLER

Çalışmalar çerçevesinde Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatilinin başladığı 24 Haziran Cumartesi gününden bayram tatilinin bitimine kadar, Pamucak bölgesinde 23 olan konteyner sayısını 35'e çıkardı. Ekipler, günde üç sefer konteyner boşaltımı yaptı. Belediye Sosyal Tesisi, Dereli Tesisleri ve tüm oteller bölgesi dâhil olmak üzere Pamucak ve Pananos Sahillerinde 5 personel ise günlük temizlik görevini üstlendi.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren; Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Efes Müzesi önü, Saint Jean ve Şirince otopark alanları ile Pamucak ve Pananos Sahilleri'nde tam doluluk tespit edildi.

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