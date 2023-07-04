PKK'ya büyük darbe! İçişleri Bakanı duyurdu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haziran ayında teröre karşı kazanılan zaferleri paylaştı. Paylaşıma göre haziran ayında toplam 65 terörist etkisiz hale getirildi, 43 büyük ve orta ölçekli toplam 13.138 operasyon gerçekleştirildi, 418 şahıs gözaltına alındı ve bunların 112'si tutuklandı.

İşte o paylaşım:

KAHRAMANLARIMIZ TERÖRLE MÜCADELEYİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR??



HAZİRAN AYINDA 6️⃣5️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ??



Geçtiğimiz ay teröre karşı 4️⃣3️⃣’ü Büyük ve Orta ölçekli olmak üzere toplam 1️⃣3️⃣.1️⃣3️⃣8️⃣ kırsalda ve şehirlerde bölücü terör örgütüne karşı operasyonlar düzenlendi.… pic.twitter.com/J0aRrb5bH0 Haberin Devamı July 4, 2023

Terör Sona Erene Kadar Mücadelemiz Devam Edecek

Ali Yerlikaya paylaşımda teröre karşı dimdik ayakta mücadele edildiğine burgu yaparak, mücadeleye devam mesajı verdi.