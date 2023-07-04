PKK'ya büyük darbe! İçişleri Bakanı duyurdu!

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Haziran ayında yapılan operasyonlarda 65 terörist etkisiz hale getirildi.

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PKK'ya büyük darbe! İçişleri Bakanı duyurdu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haziran ayında teröre karşı kazanılan zaferleri paylaştı. Paylaşıma göre haziran ayında toplam 65 terörist etkisiz hale getirildi, 43 büyük ve orta ölçekli toplam 13.138 operasyon gerçekleştirildi, 418 şahıs gözaltına alındı ve bunların 112'si tutuklandı.

PKK'ya büyük darbe! İçişleri Bakanı duyurdu!

İşte o paylaşım:

Terör Sona Erene Kadar Mücadelemiz Devam Edecek

Ali Yerlikaya paylaşımda teröre karşı dimdik ayakta mücadele edildiğine burgu yaparak, mücadeleye devam mesajı verdi.

"Kutsal vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız uğruna gece gündüz demeden terörle mücadele eden KAHRAMAN JANDARMAMIZI VE KAHRAMAN EMNİYETİMİZİ tebrik ediyorum Allah ayağınıza taş değdirmesin. TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

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