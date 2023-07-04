CHP Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı! Bakan Ömer Bolat mahkemede küçük esnafı savunacak!

E-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına Meclis'te tüm partilerin oyu ile geçen yasayı CHP AYM'ye taşımıştı. Yapılan tespitlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak yasayı AYM'ye taşımalarını sağladığı öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, İYİ Parti'nin şeffaflık adına kamuoyuna bir açıklama yapması gerektiğini ifade etti. Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçtiğimiz yıl Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna yönelik hazırladığı düzenlemeyi Meclis'e sunmuş ve kanun tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis'ten geçmişti. Ancak CHP Meclis'te verdiği desteğe rağmen daha sonra anlaşılamayan bir şekilde itiraz süresine bir gün kala dönemin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay aracılığıyla kanunu AYM'ye taşımıştı.

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Son olarak yasaya karşı olan bir e-ticaret firmasının Cumhuriyet gazetesine yasa aleyhine haberler yapması için çikolata kutusunda 500 bin TL verdiği öğrenilirken, skandala CHP ve İYİ Parti'nin de karışması ile rüşvet çarkına ilişkin pis kokular artmaya başladı.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT ESNAFI SAVUNACAK!

AYM bayram öncesinde bakanlığı görüşüne başvurmak üzere davet ederken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın perşembe günü AYM'de sunum yapacağı ve hazırlayacağı dosyalarla yasanın önemine dikkat çekeceği öğrenildi.

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Bakanlık yetkilileri, e-ticaret yasasının önemini şu sözlerle vurguladı:

"Okyanustaki en büyük köpek balığı, diğer balıkları yutuyor ve hiçbir balığın okyanusta yer almasına izin vermiyordu. İşte bu yeni E-ticaret yasası bunun önüne geçen bir düzenleme, yasa piyasaya yeni aktörlerin çıkmasını sağlayacak ve piyasadaki derinliği güçlendirerek herhangi bir aktörün aşırı büyüyerek diğerlerini yutmasını ve piyasada tekel olmasını önleyecek bir düzenleme.

Ayrıca, bu hali ile bu yasa yerli üreticiyi de köleleştirmekten kurtaracak, tüketicinin de korunmasını sağlayan bir düzenleme. Çünkü; fiyatları tek bir aktörün belirlediği piyasada tüketiciler, kısa vadede olmasa da, zaman içerisinde yüksek fiyatlarla karşılaşacaktı.

Örneğin pazaryerindeki satıcılara başka bir platformda satış yapma yasağı getirilmesi, küçük satıcılara ödemelerin geç yapılması, satıcı ve tüketici verilerine münhasıran platformlarca sahip olunması ve finans maliyetlerinin küçük satıcılar üzerine yıkılması gibi uygulamalar artık yapılamayacak."

AKŞENER TALİMAT VERDİ!

Yasanın AYM'ye taşınmasındaki skandallar ise giderek büyüyor. Yasayı CHP adına AYM'ye taşıyan Engin Altay kamuoyuna son verdiği demeçlerde İYİ Parti aracılığıyla yasaya itiraz ettiklerini duyururken, edinilen bilgilere göre bizzat İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak yasaya itiraz edilmesini istediği verdiği öğrenildi.

Akşener'in burada söz konusu Çin sermayeli e-ticaret firmasından ne gibi bir menfaat sağladığı da soruşturulurken, bakanlık yetkilileri şeffaflık adına İYİ Parti yetkililerinin kamuoyuna açıklama yapmaları gerektiğini söyledi.

Öte yandan Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin aldığı 500 bin TL'lik rüşvetin yine aynı şirkete iade edilip edilmediğinin de soruşturulacağı, iade edilmediyse vergi kaçakçılığı noktasında da ayrı bir soruşturmanın açılacağı kaydedildi.

"DOSTLARINIZI İYİ TANIYIN"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da TESK 21. Olağan Genel Kurulu'nda CHP'nin AYM adımına ilişkin şunları söylemişti:



"Elektronik ticaret mevzuatımızdaki en son düzenlemeler sayesinde, esnaf kesiminin bu devasa pazardan aldığı pay artıyor. Teklif Meclise geldiğinde methiyeler düzen muhalefetin, kanun çıktıktan sonra dışardan gelen talimatlarla iptali için düzenlemeyi Anayasa Mahkeme'sine götürmesini ise takdirinize bırakıyorum.

Bir taraftan çıkacaksın teşekkür edeceksin, tebrik edeceksin arkasından da kalkıp işi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceksin, bu nasıl bir şey? Dostlarınızı iyi tanıyın."

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