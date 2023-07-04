AK Parti'de büyük değişim! Neşter vurulacak!

AK Parti, seçimlerde alınan zaferlere rağmen milletvekillerinin çoğunun değişmesi ve 3 dönem kuralının uygulanması gibi radikal kararlar alarak büyük bir değişim sürecine girdi. Bu değişim sürecinde, parti içinde asıl büyük değişim için hazırlıklar yapılmakta.

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AK Parti'de büyük değişim! Neşter vurulacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler öncesinde ve seçim zaferinin ardından değişim rüzgarlarını sürdürerek AK Parti'de büyük bir dönüşümü başlatmaktadır. Partiyi dinamik tutmak ve yeni isimlere fırsat tanımak amacıyla önemli değişiklikler yapılmakta.

Sinan Burhan, milletvekili listelerinin neredeyse tamamının yenilendiğini ifade ederek kabinede de radikal kararlar alındığını belirtti. Burhan, bakanların tamamen değiştiğini ve başarılı olan bakanların dahi değiştirilmesinin olumlu karşılandığını ve halkın değişimi sevdiğini köşe yazısında dile getirdi.

Bu değişimlerle birlikte AK Parti, taze bir enerji ve perspektifle yoluna devam etmektedir. Yeni milletvekilleri ve bakanlar, partinin gençleşmesine ve daha geniş bir kitleye hitap etmesine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda, parti içindeki değişimler demokratik bir yapı oluşturarak partiye farklı bakış açılarını dahil etmeyi hedeflemektedir.

Asıl Büyük Değişim Mkyk'da

Köşe yazısında AK Parti'deki önemli bir gelişmeyi duyuran Burhan, asıl büyük değişimin ise MKYK'da yaşanacağını anlattı.

Burhan, "Cumhurbaşkanımız MKYK’nın yüzde 80’ini değiştirecek. Yeni döneme yeni yüzlerle gidecek. Türkiye yüzyılına genç ve dinamik isimlerle yürüyecek. Kendi alanlarında başarılı olan genç isimlere yer verecek. Başkanlık divanı yenilenecek. Burada da yeni isimler olacak. " dedi.

Başarısız olan İl Ve İlçe Başkanları Değişecek

Büyük kongrenin ardından il ve ilçe kongrelerinin yapılacağını dile getiren Burhan, seçimlerde başarılı olamayan ile ve ilçe başkanlarının da değişeceğini söyleyerek şu sözleri dile getirdi:

"Gerek seçim işleri başkanlığında gerekse teşkilat başkanlığında ciddi bir çalışma yapılıyor. Rakamlar ortaya dökülüyor.

Bırakın il ve ilçeleri mahalleler bile masaya yatırıldı. Nerede az oy alındı. Nerede başarısız olundu bu konuda ciddi bir çalışma var. İl ve ilçelerde çok büyük bir değişim geliyor. Başarılı olanlar kalacak oy düşüren il ve ilçe başkanları değişecek. Halktan kopan isimler gidecek. Halka ve Hakk’a hizmet etmeyi görev edinmiş isimler gelecek."

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