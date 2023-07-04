NATO'dan Rusya'ya karşı kritik hamle! Askeri planı devreye sokacaklar!

NATO, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı olarak ilhak etmesi sonrasında, Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla birlikte uzun vadeli savunma ve caydırıcılık stratejisini hızlandırdı. Bu kapsamda, Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde liderler, bölgesel askeri planların onaylanması için çalışmalara başladı.

2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından NATO, 2018 yılında Rusya ve terör gruplarını ciddi tehditler olarak algılamaya başladı ve savunma planlarında değişikliklere gitme kararı aldı. Bu değişiklikler, NATO'nun üye ülkeleri ve müttefikleri için daha güçlü bir savunma stratejisi oluşturma amacını taşımaktadır.

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Askeri Caydırıcılık Planı 3 Bölgeyi Kapsayacak

2019 yılında, NATO yeni bir askeri strateji oluşturarak 2020 yılında Avrupa-Atlantik bölgesinin caydırıcılığı ve savunması için atılacak adımları belirledi. 2021 yılında ise demografik ve teknolojik değişimler gibi faktörler dikkate alınarak kapsamlı bir muharebe konsepti geliştirildi.

Bu sürecin ardından NATO, bölgesel planları oluşturdu. Gizli ve detaylı çalışmalardan oluşan bu planlar, yalnızca NATO sınırları içindeki üç bölgeyi kapsamaktadır. İlk bölge, ABD'nin Norfolk kentinde bulunan NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından yönetilen Atlantik ve Avrupa'nın kuzeyini içerirken, ikinci bölge Hollanda'daki Brunsum'daki NATO üssü tarafından sorumluluk altına alınan Baltıklar'dan Alp Dağları'na kadar olan Orta Avrupa bölgesini kapsamaktadır. Üçüncü bölge ise İtalya'nın Napoli kentindeki NATO üssü tarafından yönetilen Akdeniz'den Karadeniz'e kadar olan bölgeyi içermektedir.

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300 Bin Asker 30 Gün İçerisinde Bölgeye İntikal Edecek

NATO'nun bölgesel planlarının, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde kabul edilmesi hedeflenmektedir. Bu planlar, kara, deniz, hava, uzay ve siber alanlarda hangi kuvvetlerin ne zaman ve nasıl konuşlanacağını, tehdit durumunda nasıl hareket edileceğini belirlemektedir.

NATO, planlar kapsamında doğu kanadına en fazla 30 gün içinde yaklaşık 300 bin askerden oluşan bir kuvvetin intikal etmesini amaçlamaktadır. Bu sayede bölgedeki savunma ve caydırıcılık kabiliyetini güçlendirerek bölgesel istikrarı sağlamayı hedeflemektedir.

Caydırıcılık planının uygulanması yıllar sürecek

NATO yetkililerine göre, bölgesel planların uygulanması yıllar sürebilir. Bu süreçte, yüksek sayıdaki kuvvetlerin yüksek hazırlık seviyesine ulaşması için planlar dahilinde tatbikatlar düzenlenmeli ve kuvvetlerin ihtiyaç duyacağı malzemelerin satın alınması gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır.

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, NATO karargahında yaptığı açıklamada, bu sürecin ani bir değişim olmadığını ve zaman alacağını belirtti. Hazırlanan planların başarıyla uygulanabilmesi için NATO üyesi ülkelerin savunma yatırımları yapması gerektiğinin altını çizen Bauer, savunma harcamalarının gayrisafi milli hasılanın en az yüzde 2'si kadar olmasının önemini vurguladı. Ayrıca, savunma sanayisinin üretiminin artırılması gerektiğine de dikkat çekti.

Bu bağlamda, planların tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve bölgesel savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için NATO üyesi ülkelerin uzun vadeli bir taahhüt ve çaba göstermeleri gerekmektedir. Savunma harcamalarının artırılması ve savunma sanayisinin güçlendirilmesi, NATO'nun bölgesel planlarının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için kritik öneme sahiptir.

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