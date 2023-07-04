Deprem bölgesindeki öğretmenleri Dikkat! İsteğe bağlı il değişikliği başvuruları 5 Temmuz’da başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesindeki öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvurularının 5 Temmuz'da başlayacağını duyurdu.

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Deprem bölgesindeki öğretmenleri Dikkat! İsteğe bağlı il değişikliği başvuruları 5 Temmuz’da başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesindeki öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvurularının 5 Temmuz'da başlayacağını duyurdu.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan duyuruda öğretmen kadrolarında görev yapanların iller arası isteğe bağlı yer değişikliği işlemi için 5-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında başvurular alınacağı ve 10 Temmuz tarihinde atamaların gerçekleştirileceği açıklandı.

Deprem bölgesindeki öğretmenleri Dikkat! İsteğe bağlı il değişikliği başvuruları 5 Temmuz’da başlayacak

Bu çerçevede yapılacak yer değişikliği işleminde öğretmenler İstanbul, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 22 ilde yer alan eğitim kurumlarını tercih edebilecekler.

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ya da 7433 sayılı Kanun ile öğretmen kadrosuna atananlardan bu duyuru çerçevesinde başvuruda bulunacaklar için ilgili mevzuatta öngörülen 4 yıllık çalışma süresi şartı aranmayacak. Söz konusu yer değişikliği işlemine ilişkin başvuru hakkından, bulundukları ilde herhangi bir süre görev yapma şartı aranmadan bütün öğretmenler faydalanabilecek.

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