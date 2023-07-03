FETÖ şüphelisi eski Ege Üniversitesi Rektörü Hoşcoşkun yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, 2017 yılından bu yana hakkında yakalama kararı bulunan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tedavi için gittiği Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Bölümü'nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde 2017 yılında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, bugün tedavi amaçlı Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Bölümü'ne geldi. Hastaneye gelen polis ekiplerince Hoşcoşkun, yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Hoşcoşkun'un bir süre hastanede tedavisinin süreceği öğrenilirken, tedavisi süresince de kendisine polis ekiplerinin refakat edeceği bilgisi edinildi.

Haberin Devamı

Fındık üreticileri BOTAŞ’a seslendi! Çiftçinin alın terini yok sayamazsınız

Karadeniz gazı, Zonguldak’ın enerjisini artırdı, konut fiyatları yükselişe geçti

Mersin Toroslar’da bayram sonrası çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Çadıra giren yılan itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Başkan Erdoğan: "Memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz"

Aziz Yıldırım: Benim şahsımın Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili bir düşüncesi yok

Ayvalık’ta gecikmeli Kabotaj Bayramı coşkusu

Kasımpaşa, 2023- 2024 Futbol sezonunu açtı

Haberin Devamı

Bu yaz güneş ciltleri yakacak! Güneş kremi fiyatları arşa çıktı: O fiyattan satılıyor