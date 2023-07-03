Çadıra giren yılan itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Hatay'ın Payas ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadıra giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

YAYINLAMA
Google News
Çadıra giren yılan itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Hatay'ın Payas ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadıra giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Çadıra giren yılan itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

ÇADIRA GİREN YILAN İTFAİYE EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI

Olay, Payas ilçesinin Kürtül Mahallesi'nde meydana geldi. Kara yılanın çadırına girdiğini gören depremzede vatandaş, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yılanı yakalayıp doğal yaşam alanına bıraktı.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
ısınan lambanın yanında bulunan peçeteler bir evde yangın çıkardı
ısınan lambanın yanında bulunan peçeteler bir evde yangın çıkardı
Kayseri’de üzerinde anahtarı olan halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç ortalığı ayağa kaldırdı
Kayseri’de üzerinde anahtarı olan halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç ortalığı ayağa kaldırdı
Alzheimer hastası yaşlı adam 3 gündür aranıyordu bakın nerede bulundu !
Alzheimer hastası yaşlı adam 3 gündür aranıyordu bakın nerede bulundu !
Kayalıklara düşen dağcı askeri helikopterle kurtarıldı
Kayalıklara düşen dağcı askeri helikopterle kurtarıldı
Son Haberler
Deprem bölgesindeki öğretmenleri Dikkat! İsteğe bağlı il değişikliği başvuruları 5 Temmuz’da başlayacak
Deprem bölgesindeki öğretmenleri Dikkat! İsteğe bağlı il değişikliği başvuruları 5 Temmuz’da başlayacak
Alanya’da tatil sürecinde acil serviste doldu taştı
Alanya’da tatil sürecinde acil serviste doldu taştı
Filistin Cenin saldırısı sonrası İsrail’le tüm iletişimi kesme kararı aldı
Filistin Cenin saldırısı sonrası İsrail’le tüm iletişimi kesme kararı aldı
İsrail terörü devam ediyor! Filistin Kızılayı 500 aileyi Cenin’den tahliye etti
İsrail terörü devam ediyor! Filistin Kızılayı 500 aileyi Cenin’den tahliye etti
FETÖ şüphelisi eski Ege Üniversitesi Rektörü Hoşcoşkun yakalandı
FETÖ şüphelisi eski Ege Üniversitesi Rektörü Hoşcoşkun yakalandı
Bangladeş’te petrol tankerindeki patlamada 4 kişi öldü
Bangladeş’te petrol tankerindeki patlamada 4 kişi öldü
Fındık üreticileri BOTAŞ’a seslendi! Çiftçinin alın terini yok sayamazsınız
Fındık üreticileri BOTAŞ’a seslendi! Çiftçinin alın terini yok sayamazsınız
Çok Okunanlar
Alzheimer hastası yaşlı adam 3 gündür aranıyordu bakın nerede bulundu !
Alzheimer hastası yaşlı adam 3 gündür aranıyordu bakın nerede bulundu !
Deprem bölgesindeki öğretmenleri Dikkat! İsteğe bağlı il değişikliği başvuruları 5 Temmuz’da başlayacak
Deprem bölgesindeki öğretmenleri Dikkat! İsteğe bağlı il değişikliği başvuruları 5 Temmuz’da başlayacak
Filistin Cenin saldırısı sonrası İsrail’le tüm iletişimi kesme kararı aldı
Filistin Cenin saldırısı sonrası İsrail’le tüm iletişimi kesme kararı aldı
Alanya’da tatil sürecinde acil serviste doldu taştı
Alanya’da tatil sürecinde acil serviste doldu taştı
Mersin Toroslar’da bayram sonrası çöp konteynerleri dezenfekte edildi
Mersin Toroslar’da bayram sonrası çöp konteynerleri dezenfekte edildi
Ayvalık’ta gecikmeli Kabotaj Bayramı coşkusu
Ayvalık’ta gecikmeli Kabotaj Bayramı coşkusu
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!