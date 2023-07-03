Çadıra giren yılan itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Hatay'ın Payas ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadıra giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
ÇADIRA GİREN YILAN İTFAİYE EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI
Olay, Payas ilçesinin Kürtül Mahallesi'nde meydana geldi. Kara yılanın çadırına girdiğini gören depremzede vatandaş, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yılanı yakalayıp doğal yaşam alanına bıraktı.
KAYNAK: İHA