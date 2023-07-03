Mersin Toroslar’da bayram sonrası çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Kurban Bayramı sonrası kapsamlı bir temizlik çalışması yaparken, ilçedeki tüm çöp konteynerlerini de yerinde yıkayarak dezenfekte etti.

Çöplere atılan atıkların kötü koku ve çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için yapılan çalışmada, mahallelerdeki konteynerler, dezenfektan aracında bol köpüklü su ile yıkandı.

Vatandaşların, Kurban Bayramını huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirmesi için titizlikle sürdürdüğü temizlik ve hijyen çalışmalarına bayram sonrası da devam eden ekipler, kurban kesim alanlarının ardından çöp konteynerlerini koku giderici özel dezenfektan ile yıkadı. Konteynerler, yıkama ve dezenfeksiyon işleminin ardından ilaçlanıp steril hale getirildi.

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"İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için çalıştıklarını belirterek, "İnsan sağlığı, çevre sağlığından geçiyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce belirli periyotlarla yapılan konteyner dezenfekte çalışmalarımızı, Kurban Bayramı sonrası da titizlikle uyguladık. Amacımız, hemşehrilerimizin daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleridir. Hemşehrilerimizden isteğimiz çöp konteynerlerine poşetsiz çöp atmamalarıdır. Pırıl pırıl bir Toroslar için ekiplerimiz, 7/24 görev başında. Bu çalışmalarımızın yanı sıra hemşehrilerimizden gelen talepleri de anında değerlendirerek cevap veriyoruz" dedi.

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