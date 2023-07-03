Ayvalık’ta gecikmeli Kabotaj Bayramı coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kurban Bayramı nedeniyle ertelenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 97. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI 97. YILDÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önünde, çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan kutlamalar, şiirlerin okunmasıyla başladı. Meydandaki törenlere Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Pers. Albay Mustafa Bulut, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan, Sahil Güvenlik Komutanı SG YZB Alper Alemisoğlu, Ayvalık Liman Başkan Fırat Çengel, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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YÜZME VE YAĞLI DİREĞE TIRMANMA YARIŞLARI ÇOK BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ.

Sahil Güvenlik botuyla hazırlanan çelenk, şehit denizcilerin ruhuna izafeten ilçe protokolü tarafından denize bırakıldı. Ardından Ayvalık Liman Başkanlığı önünde düzenlenen yüzme ve yağlı direğe tırmanma yarışları çok büyük ilgi çekti. Başarılı sporculara çeşitli ödüller verildi.

100 metre Serbest Yıldızlar, 100 metre Serbest Gençler, 100 metre Serbest Büyükler yüzme yarışlarının yanı sıra günün en renkli ve heyecanlı yarışı yağlı direkten bayrak alma mücadeleleri izleyenlere heyecanlı ve keyifli dakikalar yaşattı.

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